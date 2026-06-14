السعودية تؤهل أكثر من 13 ألف معلم ومعلمة في الذكاء الاصطناعي

أهّلت السعودية أكثر من 13 ألف معلم ومعلمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وفقا لما أظهره التقرير السنوي لبرنامج تنمية القدرات البشرية عن عام 2025.

استفاد أكثر من 470 ألف متدرب ومتدربة من المنصة الوطنية لتطوير القدرات المهنية للمعلمين والمعلمات.

عدد الطلاب السعوديين المبتعثين إلى أفضل 200 جامعة ومعهد عالمي تجاوز 28.4 ألف.

من بين الطلاب المستفيدين من الابتعاث أكثر من 3.8 آلاف طالب وطالبة جرى ابتعاثهم في أفضل 30 جامعة عالميًا.

التقرير يستعرض رحلة تنمية القدرات البشرية عبر مختلف المراحل العمرية، بدءًا من الطفولة المبكرة والتعليم العام والجامعي، مرورًا بالتدريب التقني والمهني، وصولًا إلى التعلم مدى الحياة، بما يسهم في تنمية قدرات وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تمر رحلة تنمية القدرات البشرية عبر 4 محطات رئيسة تمثلت في "هوية تُرسّخ" لترسيخ القيم والهوية الوطنية واللغة العربية، و"أساس يُبنى" لبناء قدرات تعليمية مرنة وتنمية المهارات المستقبلية، و"جاهزية تُعزّز" لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى "ريادة تتجدد" لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وفرص التعلم المستمر.

مجلس الوزراء السعودي كان قد أقر كذلك إنشاء 3 فروع لجامعات دولية ومحلية جديدة، من بينها جامعة نيوهيفن الأمريكية، وجامعة ستراثكلايد البريطانية.

على مستوى التدريب التقني والمهني، جرى تدشين ثلاث أكاديميات جديدة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

في مجال اكتشاف المواهب الوطنية، تجاوز معدل التحاق الطلاب الموهوبين بالبرامج الخاصة 42%، متضاعفًا مقارنة بعام 2024.

في جانب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ارتفعت نسبة التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية بنسبة 70%.

في محور الابتكار وريادة الأعمال، أسهمت الشراكات الإستراتيجية مع ست جامعات عالمية في احتضان وتدريب 80 شركة ريادية رقمية، ودعم 60 شركة ناشئة جامعية عبر مسرعات متخصصة، وربطها بأكثر من 84 فرصة استثمارية وجهة تمويلية.

سعوديبيديا تسهم في إبراز الهوية السعودية

كما سلط التقرير الضوء على الجهود في تعزيز الهوية الوطنية والحضور الثقافي للمملكة، حيث أسهمت منصة "سعوديبيديا" في إبراز الهوية السعودية عالميًا بست لغات من خلال نشر أكثر من 40 ألف مقال وأكثر من 18 ألف منتج مرئي.

حصدت مبادرة "كنوز السعودية "18 جائزة عالمية عن أعمالها الإبداعية.

تناول التقرير مخرجات النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، التي شهدت مشاركة 300 متحدث من 40 دولة، وحضور نحو 13 ألف مشارك من 120 دولة، إلى جانب الإعلان عن أكثر من 100 مبادرة وإطلاق في قطاعات تنمية القدرات البشرية بقيمة تقارب 8.5 مليارات ريال.