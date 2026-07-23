أكدت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات أنها أضافت 351 شاحنة إلى أسطولها مقارنة بالعام الماضي، في إطار دعم عملياتها التشغيلية وتعزيز قدراتها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

الشركة أوضحت لـ"الاقتصادية" أن نمو الأرباح خلال الفترة جاء نتيجة ارتفاع المبيعات في قطاعي الخدمات البترولية والنقل والخدمات اللوجستية، وليس بسبب تحسن هوامش الربحية.

حول أثر الإيرادات غير التشغيلية، بينت الشركة أن إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك أسهمت بمبلغ 19.9 مليون ريال في أرباح الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب الإيرادات الأخرى.

اقرأ أيضا: "الدريس" تدشن مركزا لوجستيا في ميناء الدمام بـ40 مليون ريال

الشركة كانت أعلنت في بيان لها عبر تداول أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة الإيرادات الأخرى.

يرجع سبب ارتفاع المبيعات خلال الربع على أساس سنوي إلى الانتشار في عدد المحطات و زيادة عدد الشاحنات، والاستثمار في الصكوك وانخفاض مصاريف البيع والتسويق.

جاء هذا على الرغم من انخفاض إيرادات الودائع البنكية وخسائر نتائج الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

اقرأ أيضا: "الدريس" لـ"الاقتصادية": نستهدف افتتاح 150 محطة خلال 2026 ولم نتأثر بالحرب

بحسب الشركة، فقد كان قطاع النقل والخدمات اللوجستية "ناقل" المساهم الأكبر في الزيادة المحققة في الأرباح، مقارنة بقطاع الخدمات البترولية.

فيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، أشارت الشركة إلى أنها تواجه التحديات الاعتيادية المرتبطة بطبيعة عمل القطاعين، مؤكدة امتلاكها القدرة على التعامل مع المتغيرات التشغيلية والسوقية بما يدعم استمرار تحقيق النمو.

تواصل "الدريس"، المدرجة في السوق السعودية، التوسع في شبكة محطاتها عبر افتتاح محطات جديدة والاستحواذ على مواقع قائمة، بما يدعم نمو مبيعات الوقود والأنشطة غير الوقودية، ويعزز حضورها في سوق التجزئة والخدمات البترولية.