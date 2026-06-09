"الدريس" تدشن مركزا لوجستيا في ميناء الدمام بـ40 مليون ريال





افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ" المهندس صالح الجاسر، المركز اللوجستي الجديد لشركة "الدريس" في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، باستثمارات تبلغ 40 مليون ريال، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد في السعودية.

أهداف المركز

ويمتد المركز على مساحة إجمالية تبلغ 14.6 ألف متر مربع، ويستهدف دعم القدرات التشغيلية للميناء، وتعزيز انسيابية حركة البضائع، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030 الهادفة إلى ترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي.

وقال الجاسر إن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات اللوجستية في ميناء الملك عبدالعزيز، إذ يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز جاهزية الموانئ السعودية لاستيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة، فضلاً عن دعم سلاسل الإمداد الوطنية.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان المزروع أن افتتاح المركز يبرز تنامي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الموانئ السعودية، مشيراً إلى استمرار الهيئة في تمكين المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية واستحداث فرص عمل في القطاعين البحري واللوجستي.

تحسين كفاءة حركة البضائع

وأضاف أن المركز الجديد يعزز من مكانة ميناء الملك عبدالعزيز كمحور رئيسي لتوزيع السلع إقليمياً وعالمياً، مستفيداً من البنية التحتية المتقدمة التي يتمتع بها الميناء، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتحسين كفاءة حركة البضائع.

بدوره، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة "الدريس" المهندس عبدالمحسن الدريس أن المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الشركة للتوسع في الخدمات اللوجستية وتطوير قدراتها التشغيلية، لافتاً إلى أن المركز يوفر مرافق تخزين متطورة وحلولاً تشغيلية تدعم حركة البضائع في الميناء وتمكن الشركة من خدمة شريحة أكبر من العملاء بكفاءة أعلى.