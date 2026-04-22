"الدريس" لـ"الاقتصادية": نستهدف افتتاح 150 محطة خلال 2026 ولم نتأثر بالحرب

كشفت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المدرجة في السوق السعودية، عن افتتاح 29 محطة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع استهداف الوصول إلى 150 محطة جديدة خلال 2026، ضمن خطة توسعية تشمل مختلف مناطق المملكة وفق نهج منظم.

ذكرت الشركة لـ"الاقتصادية"، أن التوسع في زيادة عدد المحطات والشاحنات بدأ ينعكس إيجابا على الأداء إلا أن الأثر الكامل لهذا التوسع لم يظهر بعد في الأرباح، متوقعة تحسنا ملحوظا في الربحية خلال الأرباع المقبلة مع نضوج الاستثمارات.

وأكدت أن أداءها المالي خلال السنوات الأخيرة في قطاعي الوقود والنقل جاء "جيدا جدا"، رغم التحديات التشغيلية، مشيرة إلى استمرار النمو في كلا القطاعين.

أعلنت الشركة في بيان سابق لها عبر تداول سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود الى الانتشار في عدد المحطات وزيادة عدد الشاحنات.

فيما يتعلق بتداعيات الأحداث الجيوسياسية، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، أشارت الشركة إلى أن التأثير على استهلاك البنزين والديزل كان «طفيفا وغير جوهري»، مؤكدة عدم تأثر عملياتها التشغيلية أو الإمدادات خلال تلك الفترة.

وحول مصادر النمو، بينت الشركة أن كلا القطاعين سجلا أداء جيدا، إلا أن قطاع المحطات كان المحرك الأكبر للنمو مقارنة بقطاع النقل.

فيما يخص إدارة هوامش الربحية، أوضحت أن زيادة حجم المبيعات وتعزيز الحصة السوقية يمثلان العامل الأهم لضمان استدامة نمو الأرباح، رغم الضغوط الناتجة عن التوسع وزيادة حجم العمليات.

كما أشارت إلى أن دخل الودائع البنكية شكل نحو 17% من أرباح الربع الأول لعام 2026، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وعن التوسع عبر نموذج الامتياز التجاري "الفرنشايز"، أوضحت الشركة أنه يعد أحد الخيارات ضمن خططها المستقبلية، إلا أنها لا تعول عليه بشكل كبير كمحرك رئيسي للنمو خلال السنوات المقبلة.



