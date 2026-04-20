إيرادات تفوق 40 مليارا .. "طموح" يدعم إدراج 40 شركة سعودية في "نمو"

وصل عدد الشركات التي دعمها برنامج "طموح" التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" حتى الإدراج في السوق السعودية الموازية "نمو" إلى 40 شركة، وفقا لما أبلغت به الهيئة "الاقتصادية".

البرنامح، المخصص لرواد الأعمال، يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتسارعة النمو عبر توفير بيئة محفزة لها، من خلال منظومة من الخدمات والبرامج، تربطها بمقدمي الخدمات وجهات الدعم في القطاعين العام والخاص.

عدد المنشآت المسجلة في البرنامج تجاوز 3250 منشأة، بإيرادات إجمالية تتجاوز 40 مليار ريال، وفقا للبيانات المتوفرة.

890 ألف موظف في منشآت جدة

سامي الحسيني، محافظ "منشآت"، استعرض خلال لقاء مع رواد الأعمال في غرفة جدة مؤشرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحافظة.

تظهر هذه المؤشرات أن عدد العاملين في القطاع بلغ 889.8 ألف موظف، فيما وصل عدد المنشآت إلى 138 ألفا و91 منشأة.

30 ألف متدرب و3.2 ألف فرصة

أظهرت البيانات حجم الاستفادة من خدمات "منشآت" في جدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية عبر أكاديمية الهيئة 30.3 ألف مستفيد.

برنامج "طموح" سجّل 562 شركة، في حين بلغ عدد الفرص الاستثمارية التي جرى عرضها 3172 فرصة عبر الامتياز التجاري.

ووصل عدد المستفيدين من خدمات المركز إلى 1487.

1036 شخصا استفادوا من خدمة "جسور"، و3380 من خدمة "مزايا"، إضافة إلى إصدار 482 رخصة للحاضنات والمسرعات.

1479 علامة تجارية و35 ألف فرصة استثمار

يواصل مركز الامتياز التجاري جهوده لرفع الوعي بنموذج الامتياز وتطويره في السعودية، حيث بلغ عدد العلامات التجارية المحلية المانحة للامتياز 757 علامة.

ووصل إجمالي العلامات العاملة في القطاع إلى 1479 علامة، مع توفير أكثر من 35 ألف فرصة استثمارية.

"مزايا": 71 مليون ريال وفر مالي للمنشآت

في جانب الخدمات، وفرت خدمة "مزايا" أكثر من 71 مليون ريال على المنشآت المستفيدة، عبر تقديم أكثر من 620 خدمة.

استفاد من هذه الخدمات أكثر من 24 ألف منشأة، بمتوسط خصومات بلغ 37%، في إطار دعم استدامة الأعمال وتقليل التكاليف التشغيلية.