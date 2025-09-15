ريادة الأعمال

"بوابة التمويل" طريق المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع والنمو

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 1 أبريل 2026 10:27 |2 دقائق قراءة
واصل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوره في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر بوابة التمويل التي أطلقت لتكون منصة رقمية تجمع المنشآت بالجهات التمويلية، بما يمكنها من الوصول إلى الحلول التمويلية المناسبة وتعزيز فرص النمو والتوسع.

البوابة تهدف إلى تقديم خيارات تمويلية متعددة عبر منصة موحدة تجمعهم بالجهات التمويلية، وتتيح لأصحاب المنشآت الاطلاع على كافة العروض التمويلية، لاختيار الحلول التمويلية المناسبة، حيث وصلت القيمة الإجمالية للمبالغ الممولة من البوابة أكثر من 36 مليار ريال منذ تأسيسها.

بنك "منشآت" السعودي: تمويل 7 آلاف منشأة بـ 34 مليار ريال عبر "بوابة التمويل"

قدم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، بالتعاون مع 51 جهة...

Sat, 15 2025

ترتبط بوابة التمويل بأكثر من 50 شريكا تمويليا، ما بين بنوك تجارية، وشركات تمويلية غير مصرفية، وشركات تقنية مالية، وصناديق تنموية حكومية، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص حصولها على حلول تلبي احتياجاتها في مختلف القطاعات، مما يمنحها مرونة أكبر في إدارة التزاماتها المالية.

البوابة تعد منصة رقمية تسهل رحلة الحصول على التمويل بخطوات ميسرة، حيث يمكن للمنشأة الدخول إلى البوابة والتسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار السجل التجاري، وتعبئة نموذج طلب التمويل وإدخال المعلومات، بما في ذلك البيانات المالية والائتمانية، قبل إرسال الطلب إلى الجهات التمويلية.

بنك المنشآت: حزمة جديدة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الشركاء

يعتزم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضخ مبالغ مالية جديدة لتمويل...

Thu, 07 2024

يسهم حصول المنشآت على التمويل المناسب بتمكين توسع أعمالها، سواء بافتتاح فروع جديدة، أو تطوير خدماتها، أو تدريب كوادرها ورفع كفاءتهم، إضافة إلى توفير الأدوات والموارد التي تعزز جودة منتجاتها وخدماتها، ما ينعكس إيجابا على نمو إيراداتها وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق مليء بالفرص والتحديات.

بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يواصل العمل على منظومة المبادرات التي تعزز نمو هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، ويمكن للمنشآت ورواد الأعمال الدخول إلى البوابة والاطلاع على الخيارات وتقديم الطلبات عبر "بوابة التمويل".

