"بوابة التمويل" طريق المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع والنمو

واصل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوره في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر بوابة التمويل التي أطلقت لتكون منصة رقمية تجمع المنشآت بالجهات التمويلية، بما يمكنها من الوصول إلى الحلول التمويلية المناسبة وتعزيز فرص النمو والتوسع.

البوابة تهدف إلى تقديم خيارات تمويلية متعددة عبر منصة موحدة تجمعهم بالجهات التمويلية، وتتيح لأصحاب المنشآت الاطلاع على كافة العروض التمويلية، لاختيار الحلول التمويلية المناسبة، حيث وصلت القيمة الإجمالية للمبالغ الممولة من البوابة أكثر من 36 مليار ريال منذ تأسيسها.

ترتبط بوابة التمويل بأكثر من 50 شريكا تمويليا، ما بين بنوك تجارية، وشركات تمويلية غير مصرفية، وشركات تقنية مالية، وصناديق تنموية حكومية، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص حصولها على حلول تلبي احتياجاتها في مختلف القطاعات، مما يمنحها مرونة أكبر في إدارة التزاماتها المالية.

البوابة تعد منصة رقمية تسهل رحلة الحصول على التمويل بخطوات ميسرة، حيث يمكن للمنشأة الدخول إلى البوابة والتسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار السجل التجاري، وتعبئة نموذج طلب التمويل وإدخال المعلومات، بما في ذلك البيانات المالية والائتمانية، قبل إرسال الطلب إلى الجهات التمويلية.

يسهم حصول المنشآت على التمويل المناسب بتمكين توسع أعمالها، سواء بافتتاح فروع جديدة، أو تطوير خدماتها، أو تدريب كوادرها ورفع كفاءتهم، إضافة إلى توفير الأدوات والموارد التي تعزز جودة منتجاتها وخدماتها، ما ينعكس إيجابا على نمو إيراداتها وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق مليء بالفرص والتحديات.