أنهت أمريكا اليوم الأحد، جولة ثالثة من الضربات ضد إيران، قالت إنها تهدف إلى "محاسبتها عن مهاجمتها لسفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز ".

واشنطن أوضحت أنها استهدفت خلال 3 ليال من الضربات هذا الأسبوع، أكثر من 300 موقع عسكري "بهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز"، وشملت الأهداف مواقع صواريخ ومسيرات، وقدرات بحرية، ومستودعات ذخيرة، وشبكات اتصالات.

أشارت إلى أنه منذ مطلع مايو، ساعد الجيش الأمريكي في تسهيل العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية ونقل 400 مليون برميل من الخام عبر مضيق هرمز".

كانت القيادة المركزية قد أعلنت في وقت مبكر اليوم الأحد، بدء جولة ثالثة من الضربات ضد أهداف إيرانية، ردا على هجوم قالت إن قوات الحرس الثوري شنته على سفينة حاويات ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.

أضافت أن قوات الحرس الثوري هاجمت "بشكل صارخ" سفينة الحاويات GFS Galaxy خلال عبورها المضيق، ما أدى إلى فقدان أحد أفراد طاقمها المدنيين واندلاع حريق على متنها وإلحاق أضرار جسيمة بغرفة المحركات، جعلتها غير قادرة على مواصلة رحلتها.

تعليقا على بيان القيادة المركزية، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث عبر منصة "إكس" : "إيران اتخذت خيارا سيئا، والآن تدفع الثمن".

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن، صباح الأحد، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة حتى إشعار آخر، بعدما قال إنه أوقف سفينة بإطلاق طلقات تحذيرية عليها إثر محاولتها العبور عبر "مسار غير مصرح به".

نقلت وكالة "تسنيم" عن الحرس الثوري قوله إن عدة سفن حاولت، العبور عبر مسار غير مصرح به، ولم تستجب للتحذيرات والتعليمات التي طالبتها بتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المحدد، مضيفة أن إحدى السفن أوقفت أنظمتها، ما عرض الأمن البحري للخطر، مشيرة إلى أنها تعرضت لإطلاق نار تحذيري أدى إلى إصابتها وتوقفها.

دول خليجية تتصدى لهجمات إيرانية

شهدت منطقة الخليج، اليوم الأحد، تصعيداً عسكرياً جديداً بعدما جددت إيران هجماتها على البحرين وقطر والإمارات والكويت، فيما أعلنت الدول الأربع تفعيل منظوماتها الدفاعية للتعامل مع الصواريخ والطائرات المسيّرة، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات للسكان.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت البلاد، مؤكدة جاهزية منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع أي تهديدات، كما أكدت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني لا يزال مرتفعاً، داعية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة والالتزام بالتعليمات الرسمية حتى إشعار آخر.

تزامن ذلك مع سماع دوي انفجارات في العاصمة الدوحة، فيما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس برصد عمليات اعتراض جوي في سماء المدينة، بينما واصلت السلطات إرسال التنبيهات الأمنية إلى الهواتف المحمولة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أنها تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناجمة عن عمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي ضد صواريخ باليستية وصواريخ جوالة وطائرات مسيّرة.

أما في البحرين، فأكد تلفزيون البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الاعتداءات الجوية الإيرانية، قبل أن تعلن السلطات لاحقاً إطلاق تنبيه "زوال الخطر" وانتهاء حالة الإنذار بعد استكمال عمليات الاعتراض.

وفي تطور جديد، توسعت الهجمات لتشمل الكويت، حيث أعلن الجيش أنه تصدى لأهداف معادية داخل المجال الجوي، في أول إعلان رسمي عن عمليات اعتراض تجريها القوات المسلحة الكويتية منذ بدء موجة التصعيد الأخيرة، بينما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو نتائج عمليات التصدي.