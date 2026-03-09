آمال نهاية الحرب تقود النفط إلى الهبوط وتنتشل الأسهم الأمريكية

أغلقت أسهم بورصة وول ستريت على ارتفاع، ماحية خسارة كبيرة، مع هبوط أسعار النفط على إثر تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر فيها عن اعتقاده بأن الحرب في إيران قد "انتهت إلى حد كبير".

فور نشر شبكة "سي بي إس" الأمريكية تصريحات خاصة عن ترمب قال فيها إن الولايات المتحدة متقدمة بفارق كبير عن الإطار الزمني الأولي للحرب مع إيران، المقدر بـ 4 إلى 5 أسابيع تصريحات هبطت عقود النفط الآجلة بنسب قاربت الـ10%، ليتراجع الخام إلى ما دون 90 دولارا للبرميل.

كانت أسعار النفط قد تجاوزت 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من وصولها إلى مستويات 150 دولارا إذا تواصلت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي تسببت في تعطل الملاحة في مضيق هرمز وسط تهديدات إيرانية باستهداف السفن والناقلات العابرة.

عقود الخام الأمريكي الآجلة سجلت أدنى مستوياتها خلال اليوم عند 81.19 دولار للبرميل، فيما بلغت عقود برنت 83.66 دولار للبرميل.

لكنها عوضت بعض الخسائر، ليسجل الخام الأمريكي 86.9 دولار للبرميل، بينما عاود برنت الصعودي فوق مستوى 90 دولارا عند 91.24 دولار.

في وقت مبكر من اليوم الاثنين، لامس سعر خام برنت لفترة وجيزة 119.50 دولار للبرميل.

تصريحات ترمب تنتشل الأسهم الأمريكية

محت وول ستريت خسارة كبيرة وأغلقت على ارتفاع مع انخفاض أسعار النفط، بعد يوم حافل بالأحداث يوم الاثنين.

مؤشر "S&P 500" الأمريكي كان قد هبط 1.5%، قبل أن يرتفع 0.8% في ختام التعاملات.

أما مؤشر "داو جونز الصناعي" فارتفع 0.5%، في حين ربح مؤشر "ناسداك" المجمع نحو 1.4% بنهاية التداول.

هذه هي أحدث التقلبات الساعية التي تضرب الأسواق المالية بسبب عدم اليقين بشأن مدى ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب مع إيران ومدة استمرارها عند هذا المستوى.

الذهب يتراجع والفضة تصعد

في أسواق المعادن، خسر الذهب 0.3 %، مسجلة نحو 5137 دولارا للأونصة، فيما ارتفعت الفضة 2.45 % إلى 86.4 دولار للأونصة.

النحاس كان من بين المعادن الخاسرة اليوم، بانخفاض بلغ 0.3 % إلى 12862 دولارا للطن، فيما ارتفع الألمنيوم 4.55% إلى 3466 دولارا للطن.