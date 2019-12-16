المشاريع الضخمة المستدامة



فازت شركة زها حديد للهندسة المعمارية بمسابقة لتصميم المحطة الجديدة لخط سكك حديد البلطيق، وهو خط سكك حديد رئيس متصل يجري في شمال شرقي أوروبا ومن المخطط أن يربط بين مدينتي تالين في إستونيا ووارسو في بولندا، حيث يلتقي هناك بخطوط السكك الحديدية الأوروبية عالية السرعة التي تغطي أوروبا الغربية. وستكون المحطة التي تصممها شركة زها حديد نقطة انطلاق لخط سكك حديد البلطيق، وستقع المحطة في حي أوليميسته في مدينة تالين. وباستخدام أنظمة البناء الموفرة للطاقة والقائمة على العناصر المستقلة سيتم تصميم محطة أوليميسته مع الالتزام بمعايير وإرشادات تقييم الاستدامة البيئية BREEAM.

وقد تم وضع التصميم الفائز بالمسابقة والخاص بمحطة أوليميسته بالتعاون مع شركة العمارة الإستونية "إيسبلان". وستكون المحطة بمنزلة محور نقل متعدد الوسائط للمسافرين وركاب السكك الحديدية من داخل إستونيا وخارجها وكذلك للركاب القادمين من مطار تالين القريب. وبوصفها نقطة انطلاق لخط سكك حديد البلطيق الكهربائي الذي يمتد لمسافة 870 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب وصولا إلى الحدود الليتوانية البولندية، فستكون هذه المحطة التي تبلغ مساحتها عشرة هكتارات من المعالم البارزة التي تحمل خطوط شركة زها حديد المتموجة المميزة ذات المظهر المستقبلي.

وإضافة إلى التكامل السلس بين خطوط الحافلات والترام والسكك الحديدية التي تتقاطع جميعها عند هذه المحطة، فإن مبنى المحطة سيستخدم أيضا جسرا عاما يستخدمه أبناء المجتمع المحلي. وسيتم بناء المشروع على مراحل باستخدام نظام هيكلي ذي عناصر مستقلة، وسيعتمد الهيكل على الضوء الطبيعي مصدرا رئيسا للضوء أثناء النهار. وتبدأ أعمال إنشاء البنية التحتية لخط سكك حديد البلطيق هذا العام ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026.

وقال تافي آس وزير الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية في إستونيا: "لقد حرصت دوما على متابعة التطورات في منطقة أوليميسته وتقديم الخطط المعروضة على الجمهور اليوم. وأنا أكثر من مقتنع أن المنطقة أصبحت واحدة من أكثر المناطق جذبا وتنظيما من حيث البنية التحتية في مدينة تالين. أصبح لدينا محور نقل حقيقي متعدد الوسائط على وشك الظهور، حيث ستلتقي فيه مستقبلا حركة السكك الحديدية والحافلات والطيران".

وعلى صعيد آخر وفي العاصمة الصينية بكين انتهت شركة زها حديد للهندسة المعمارية من إنشاء برج ليتسه سوهو، وهو ناطحة سحاب من 45 طابقا تضم أكبر ردهة في العالم بارتفاع 194.15 متر. وقد تم تصميم هذا البرج المستقبلي المصمم ليكون محورا لحي الأعمال الجديد في محافظة فنجتاي جنوب غربي بكين بنظام حائط زجاجي ستائري مزدوج العزل ومنحن حول شكله المنحوت. إضافة إلى الزجاج مزدوج العزل يشتمل برج ليتسه سوهو على تقنيات تجميع المياه وتقنيات خفض التدفق وسقف أخضر ولوحات كهروضوئية وغيرها من التدابير المستدامة لتلبية معايير الحصول على الشهادة الذهبية من تصنيف المباني الخضراء المعروف باسم الريادة في تصميمات كفاءة الطاقة والتصميمات البيئية LEED.

يقع برج ليتسه سوهو في موقع استراتيجي بجوار محطة السكك الحديدية في الحي التجاري عند تقاطع خمسة خطوط جديدة قيد الإنشاء حاليا على قمة نفق خدمات مترو الأنفاق، وهو النفق الذي يشطر البرج إلى نصفين محولا الفراغ الناتج بينهما إلى ردهة تعمل ساحة عامة جديدة.

إضافة إلى إطلالتها على مناظر بانورامية للمدينة، تجلب الردهة المستديرة أيضا ضوء النهار إلى أعماق المبنى وتستخدم أيضا مدخنة حرارية تعمل بنظام تهوية متكامل لجلب الهواء النقي إلى المناطق الداخلية. وبفضل نظام الحوائط الزجاجية منخفض الإشعاع ومزدوج العزل لضمان درجات حرارة ثابتة يتحقق مزيد من الراحة الداخلية. وللوفاء بمعايير الشهادة الذهبية من تصنيف المباني الخضراء المعروف باسم الريادة في تصميمات كفاءة الطاقة والتصميمات البيئية LEED، يستخدم برج ليتسه سوهو نظام إدارة الطاقة ثلاثي الأبعاد المتطور BIM لمراقبة التحكم البيئي وكفاءة الطاقة في الوقت الفعلي. وتشمل تدابير توفير الطاقة استرداد الحرارة من هواء العادم، واستخدام معدات عالية الكفاءة مثل المضخات والمراوح والمصابيح، واستخدام تركيبات المياه منخفضة التدفق وتصريف المياه الرمادية. وقد تم اختيار مواد منخفضة من حيث المركبات العضوية المتطايرة لتقليل الملوثات الداخلية.

هذا ويمكن للسكان والزائرين الاستمتاع أيضا بمواقف الدراجات الهوائية الكثيرة، حيث يوفر البرج 2680 مساحة لتوقيف الدراجات، إضافة إلى الخزائن ومرافق الاستحمام. كما توجد تحت الأرض مساحات مخصصة لشحن السيارات الكهربائية والهجينة.