السعودية تتأهب لطرح أول منتجاتها من "تقنية النانو" في الأسواق

"فاينانشيال تايمز" كانت مُحقّة أكثر من كونها مخطئة بشأن عام 2016 - ظاهريا، على الأقل. من التوقعات الـ 16 في هذه الصفحة قبل عام، تحققت تسعة أو عشرة (اعتمادا على ما إذا كانت شعبية لعبة بوكيمون جو تعني أن عام 2016 كان العام الذي انطلق فيه الواقع الافتراضي). من بين التوقعات البارزة التي تحققت ما أفادت