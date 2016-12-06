السعودية تتأهب لطرح أول منتجاتها من "تقنية النانو" في الأسواق

طاعة وولاء
تحل اليوم الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة. ذكرى عزيزة واحتفاء شعبي ورسمي بقائد عظيم شهدت المملكة في عهده حضورا متميزا في مختلف المحافل الداخلية والخارجية بصورة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن والمواطنة، وهي ذكرى ...
-
ولي العهد: قائد عظيم سارت البلاد بحزمه وعزمه نحو الرقي والأمن والاستقرار
أكد الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عمل ويعمل جاهدا من أجل...
-
ولي ولي العهد: المملكة تحولت خلال عامين إلى ملتقى عالمي ومركز اهتمام دولي
قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن المملكة تحولت خلال العامين الماضيين إلى ملتقى...
السوق العقارية تنهي 2016 بأسوأ أداء منخفضة 40 % مقارنة بذروتها التاريخية
اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال 2016 على أسوأ أداء سنوي لها خلال آخر عشر سنوات، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية إلى مستوى 265.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 348 مليار ريال خلال 2015، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 24 في المائة "انخفاض صفقات القطاع السكني بنسبة 32 في المائة، انخفاض صفقات القطاع التج
-
خطة سعودية - صينية مشتركة لتفعيل مبادرة «الحزام والطريق» خلال 6 أشهر
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أنه تم تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، ولجنة الدولة...
-
قريبا .. استقدام «العمالة المنزلية» الصومالية و10 آلاف عاملة جاهزة للقدوم
أكد لـ"الاقتصادية" مصدر دبلوماسي صومالي، أن المفاهمات العامة لاتفاقية تصدير العمالة المنزلية إلى...
في رسالة لولي ولي العهد .. عمان تنضم للتحالف الإسلامي
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم رسالة خطية من السيد بدر البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون ...
موازنة 2017 .. رفع الإنفاق إلى 890 مليار ريال وخفض العجز إلى 198 مليارا
صدر أمس مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438هـ، تضمن الموافقة على تقدير الإيرادات بمبلغ 692 مليار ريال، فيما تُعتمد المصروفات بمبلغ 890 مليار ...
الموازنة السعودية 2017.. الإيرادات 692 مليار والمصروفات 890 مليار والعجز 198 مليار
أعلنت السعودية اليوم الموازنة العامة للدولة 2017 حيث تم تقدير الإيرادات بـ 692 مليار ريال فيما بلغ حجم المصروفات بـ 890 مليار ريال تتضمن زيادة 6% عن 2016، فيما تم تقدير ...
العام المقبل .. تصنيع أول طائرات «أنتونوف» في المملكة
يتوقع أن يتمكن السعوديون خلال الربع الأول من العام المقبل 2017 من مشاهدة أول طائرة سعودية أوكرانية بنسبة 50 في المائة تحلق في سماء المملكة. فقد دشنت مدينة الملك عبد ...
مجلس الوزراء يعيد تشكيل إدارتي "التأمينات" و "التقاعد"
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم ...
«كفاءة الطاقة»: 3 % تراجعا في استهلاك قطاع النقل للطاقة خلال 2016
استطاع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة تحسين اقتصاد الوقود (كفاءة الطاقة) للمركبات الجديدة بمقدار 3 في المائة، وللمركبات المستعملة بمقدار 8 في المائة، خلال عام 2016م مقارنة بعام 2015م. وأرجع البرنامج الذي يجمع عددا من الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي تعمل كمنظومة واحدة تحت مظلة البرنامج السعودي ل
-
1.18 تريليون ريال الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث
سجلت الاستثمارات الأجنبية محلياً ارتفاعا نسبته 3.2 في المائة، أي ما يعادل 36.1 مليار ريال بنهاية...
-
رغم التقلبات الاقتصادية .. نتائج إيجابية للبورصات العالمية في 2016
سجلت أسواق الأسهم العالمية نتائج إيجابية خلال عام 2016 المنتهي أمس، وذلك رغم التقلبات الاقتصادية...
-
2017 .. عام التركيز على كفاءة الطاقة الصناعية والحد من الانبعاثات
يتطلع العالم في العام الجديد 2017 إلى سوق آمنة ومستقرة للطاقة خاصة بالنسبة إلى موارد الطاقة...
القبض على 4430 متسللا للسعودية .. 20 % نساء وأطفالا
قبضت الجهات الأمنية ممثلة في حرس الحدود على نحو 4430 شخصا حاولوا التسلل عبر المنافذ السعودية، وذلك بمعدل يقدر بـ 50 متسللا كل يوم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن النساء والأطفال شكلوا نحو 20 في المائة من إجمالي عدد المتسللين. وتصدرت المنطقة الحدودية في جازا
-
«المجلس الصحي» يوافق على إعطاء أطباء «الزمالات السعودية» الأولوية في التوظيف
وافق المجلس الصحي السعودي خلال اجتماعه الـ 76 برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس...
-
إقرار برنامج توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية الوعرة
أقر مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة برئاسة الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم برنامج توفير...
-
«الزراعة»: منع الاحتطاب ما زال قائما ولا ندخر جهدا في محاربة الظاهرة
قال لـ"الاقتصادية" خالد المسعود المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إن منع الاحتطاب ما...
التداوي بالقراءة .. علاج فعال ولو زادت جرعته
باتت القراءة علاجا للأمراض هذا ما يؤكده الأطباء حين أوصوا مرضاهم بالقراءة للعلاج من الأمراض النفسية والفسيولوجية. لا يخفى على أحد فوائد القراءة، وأهمها المعرفة ونهل العلوم المختلفة من معينها، فضلا عن تهذيب السلوك والتسلية، أضف إليها آخر ما توصل إليه العلم: علاج بعض الأمراض، حيث لم يعد غريباً في أمر
-
«أوقات سائلة» .. العيش على وقع صيحات المغردين
نعيش في عصرنا الحالي على إيقاع تحولات كبرى تشهدها جميع الأصعدة؛ في ميدان السياسة كما في عالم...
-
الجهلاء صنفان: من لا يقرأون مطلقا ومن يقرأون كل شيء
لماذا؟ هو سؤال الغائية والدافعية الذي لطالما حيّر الإنسان ونال أكثر اهتمامه، وحُقّ له ذلك، إذ...
-
«روغ وان» .. الفيلم الذي أغضب أنصار ترمب
بفارغ الصبر انتظر عشاق سلسلة حرب النجوم الفيلم الجديد ظنا منهم أنه تكملة لسابقيه، الا أن مفاجأة...
2017 - 2020 .. «التوازن» مالي وتحقيقه اجتماعي
لطالما حُصرت النظرة الشعبية السعودية لموازنة الدولة العامة في السؤال عن أمرين لا ثالث لهما؛ الفائض والعجز، حيث الأول يدعو المواطن إلى لتفاؤل، بينما الثاني يحمل في طياته كثيرا من المخاوف. في حين إن المعرفة الاقتصادية العميقة لا تفضل الاثنين غالبا، فكما أن العجز قد يحمل على مزيد من الدين، فإن الفائض ق
-
«رؤية 2030» .. من طموح مستحق إلى برامج تنفيذية
أهداف برنامج التوازن - تعزيز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للسعودية. - تحسين الآثار...
-
2016 .. سنة فقد فيها العالم القيادة
إمعان النظر في مختلف الأحداث التي كان العالم مسرحا لها هذا الشهر "محافظو حكومة ترمب، صعود اليمين...
-
2017 .. عام التحديات والشكوك
مع اقتراب عام 2016 من نهايته، تحيط الشكوك بآفاق عام 2017. فالتوترات في الشرق الأوسط آخذة في...
توقعات 2017 .. «أرامكو» تنتزع تاج الشركة الأعلى قيمة من «أبل»
"فاينانشيال تايمز" كانت مُحقّة أكثر من كونها مخطئة بشأن عام 2016 - ظاهريا، على الأقل. من التوقعات الـ 16 في هذه الصفحة قبل عام، تحققت تسعة أو عشرة (اعتمادا على ما إذا كانت شعبية لعبة بوكيمون جو تعني أن عام 2016 كان العام الذي انطلق فيه الواقع الافتراضي). من بين التوقعات البارزة التي تحققت ما أفادت
-
الأسواق الناشئة توفر دليلا للمستثمرين في 2017
قبل 20 عاما، عندما كنت مراسلة حديثة عهد بالصحافة، قال لي أحد الزملاء إن "مشكلة" أصول الأسواق...
-
الإعلان .. صناعة حريصة على اختراق وعينا في كل وقت
تيم وو لا يذكر حتى دونالد ترمب في كتابه "تجّار الاهتمام"، الذي هو دراسة في كيف يَدخل المعلنون...
-
شعبويو أوروبا يسحبون المعتدلين إلى اليمين
في كلمة لها أمام مؤتمر حزب الديمقراطيين المسيحيين الحاكم الذي تنتمي إليه، قالت المستشارة أنجيلا ميركل للوفود في وقت سابق من هذا الشهر، إن انتخابات البرلمان الألماني التي ستعقد الخريف المقبل ستكون...
«الحصن المنيع» .. خطوة لتوعية النشء تحتاج إلى تكرار وتنوع
في الوقت الذي أنهت وزارة التعليم حملتها التوعوية التي حملت عنوان "الحصن المنيع" التي تهدف لتحصين عقول النشء من خطر أفكار الجماعات الإرهابية والتكفيرية، والتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والكراهية، دعا تربويون الوزارة إلى تكرار مثل هذه الحملات وبطرق متنوعة تناسب جميع الأعمار. ووصف التربويون هذه...
-
وزير السياحة الصيني يعبر عن إعجابه بحسن تنظيم وشمولية «روائع المملكة»
عبّر لي جينزاو وزير السياحة الصيني، عن إعجابه الشديد بمعرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية -...
-
لتعزيز «قوتها الناعمة» .. بكين تطلق منصة إعلامية عالمية
قال التلفزيون الصيني المركزي إنه سيطلق منصة إعلامية عالمية جديدة ليلة رأس السنة لتقديم صورة...
-
أسبوع النزيل الخليجي يسدل ستاره بمشاركة 3 آلاف زائر
اختتمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم الشرقية"، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة الشرقية أمس الأول، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الخامس، بحضور أكثر من 3000...
ابن النفيس ومورنينق ووتش .. جوادان ذهبيان
توج الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض الجواد "ابن النفيس" لإسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز "لخيل الإنتاج المحلي للأمير متعب بن عبد الله، بكأس ولي العهد، والجواد "مورنينق ووتش" لإسطبل الأمير عبدالعزيز بن فهد، للخيل المستورد. وكان الأمير فيصل بن بندر، قد رعى إنابة عن الأمير محمد بن نايف
-
طرب الهلال «رباعي»
أطرب فريق الهلال لكرة القدم، عشاقه بانتصار كبير على ضيفه التعاون 4 / 2 في الجولة الـ 15 من دوري...
-
دياز: بديل الفيس .. خاص
أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال لكرة القدم، أن اللاعب البرازيلي تياجو الفيس سيغادر في فترة التنقلات في يناير الحالي، على أن يجلس مع الأمير نواف بن سعد رئيس النادي، لتحديد احتياجاته، وقال...
-
جروس: وليد ألغى المحور
أوضح السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم أنه حقق فوزاً صعباً على نظيره الفتح البارحة في الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين، وقال: "الفتح كان صعباً خاصة على الصعيد الدفاعي أتمنى من...
قراصنة روس يخترقون كهرباء أمريكا
اخترق قراصنة روس الشبكة الكهربائية في الولايات المتحدة عبر شركة مزودة للكهرباء في ولاية فيرمونت شرقي البلاد. وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس الأول، أنه تم العثور على رمز يرتبط بعملية قرصنة معلوماتية داخل نظام الشركة المزودة للكهرباء في فيرمونت، فيما لم تشر الصحيفة إلى تاريخ عملية القرصنة.
-
جديد «سامسونج» .. مكنسة كهربائية تعمل بالصوت
تتجه شركة "سامسونج" إلى طرح مكنسة كهربائية تعمل بالصوت خلال السنة المقبلة، معززة بذلك حضورها في...
-
الصين تحظر تجارة العاج بحلول نهاية 2017
قالت وسائل إعلام رسمية أمس، إن الصين تعتزم إلغاء جميع أشكال معالجة العاج والاتجار فيه بحلول نهاية...
-
تطبيقات المحادثات الآلية الجديدة .. فرص وخدمات ومخاطر
يقدم التطور التكنولوجي المتسارع في العالم لنا أشكالا جديدة من التواصل لا تخطر على البال، فمثلا...
-
الأرصاد : سماء غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى...
-
"أبل" تخفض إنتاج "آيفون 7" بنسبة 10 % خلال 2017
كشفت تقارير صحفية حديثة عن نية شركة "أبل" تخفيض حجم ما تنتجه من هاتفها الذكي "آيفون7" بسبب تراجع...
-
كيم جونغ : اقتربنا من تطوير صاروخ بالستي عابر للقارات
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون اليوم أن بلاده باتت في "المراحل الأخيرة" من تطوير صاروخ...
-
تعليق تداول سهم "مبرد" للإعلان عن تطور جوهري
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الأحد عبر موقع تداول عن تعليق تداول سهم الشركة السعودية للنقل...
-
مقتل 35 شخص وإصابة 40 في اعتداء إسطنبول الإرهابي
قتل 35 شخصاً على الأقل وأصيب 40 آخرون إثر إطلاق مسلح النار في اسطنبول. وأفاد حاكم اسطنبول فاسيب...
الملك سلمان
أحداث هزت الاقتصاد العالمي في 2016
ذكرى البيعة.. صور تاريخية للملك سلمان
معرض "القهوة والشيكولاته" يختتم فعالياته في معارض الرياض
نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد : فخور بجهود شبابنا في حرس الحدود
عشاق القهوة والشيكولاته يلتقون في معارض الرياض
الضباب الدخاني يسجل أرقاما قياسية في شمال الصين لليوم الرابع
رونالدو ينقذ ريال مدريد من فضيحة .. ويقوده لتحقيق مونديال الأندية
ملتقى "ألوان" يواصل فعالياته .. والجراح يجذب المشاركين والزوار
مخصصات القطاعات في موازنة 2017
بودار نزاع بشأن برنامج طائرة (F-35) الباهظ التكلفة
المخلفات الفضائية
221 مليار ريال إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
588 ريالا متوسط إنفاق الفرد في السعودية على الاتصالات شهريا
354.4 مليار ريال قروض مؤسسات التمويل الحكومية
بناء أسرع كمبيوتر رقائق في العالم
فريق دونالد ترامب في البيت الأبيض
ارتفاع سريع في إيرادات الإعلانات على الهاتف المحمول
2016 العام الأدفأ منذ بدء تسجيل درجات الحرارة
التصويت
شاهد.. مصرع 26 شخص وإصابة 70 بانفجار سوق للألعاب النارية في المكسيك
-
الأحداث تختار قادتها
كأنما هي الأحداث تختار قادتها على مدى التاريخ،...
-
إحصاءات ضعيفة لثروات الأفراد في الدول النامية
أورد تقرير معهد أبحاث كريدت سويس إحصاءات عن...
-
هل تؤثر المسؤولية الاجتماعية في أداء الشركات؟
تركزت دراسة أجريت على محاولة ردم الفجوة التي...
-
الأبعاد السكانية في «رؤية 2030»
هناك تأثير متبادل بين التنمية والسكان، بل تلازم...
-
العمالة الأجنبية .. والباب المفتوح
من كان يظن قبل عقود أننا سنستقدم عمالة أجنبية...
-
الأمن القومي العربي يتلاشى
من المؤسف والمؤلم أن قضية الأمن القومي العربي...
-
نظرة خاصة لسجناء الديون
في برنامج تلفزيوني تحدث الكاتب الدكتور شاهر...
-
السوق العقارية تنهي 2016 بأسوأ أداء منخفضة 40 % مقارنة بذروتها التاريخية
اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال 2016...
-
الرقابة المالية
يستمر الحديث عن «حساب المواطن» والصعوبات التي...
-
طفل مزعج في الطائرة
هطلت دموع الطفل قبل أن ترفع الطائرة أقدامها من...