أخبار اقتصادية
محلية
خليجية
عالمية
تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
المعادن
الطاقة المتجددة
أخبار الشركات
المحلية
الخليجية
العالمية
عقارات
محلية
خليجية
عالمية
مؤشر الاقتصادية العقاري
رؤية السعودية ٢٠٣٠
FINANCIAL TIMES
الرأي والزوايا
صوت القانون
رواد الأعمال
اتصالات وتقنية
سفر وسياحة
محليات
ثقافة وفنون
المشراق
الرياضة
أخبار اقتصادية
محلية
خليجية
عالمية
تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
أخبار الشركات
المحلية
الخليجية
العالمية
عقارات
محلية
خليجية
عالمية
رؤية ٢٠٣٠
بحث
تقارير و تحليلات
"التوازن المالي" يرفع الإيرادات الحكومية 99% خلال 4 سنوات
أخبار اقتصادية- محلية
أول مزادات تركة صالح الراجحي في فبراير .. برج وشريط تجاري وأرض 400 ألف متر
الطاقة- النفط
النفط يهبط 3% لمخاوف بشأن صادرات العراق والإنتاج الأمريكي
أخبار اقتصادية- محلية
مجلس الوزراء يعتمد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية
أخبار اقتصادية- محلية
حسم ملف التأمين على العمالة المنزلية قبل نهاية 2017
أخبار اقتصادية- عالمية
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي عند 3.68 ليرة للدولار
تقارير و تحليلات
تراجع تحويلات الوافدين 6 % في نوفمبر .. والسعوديين 21 %
أخبار اقتصادية- عالمية
الجنية الاسترليني يسجل أدنى مستوى له منذ اكتوبر الماضي
أخبار اقتصادية- عالمية
الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق لتنصيب ترامب لكن صعود الدولار يحد من المكاسب
آخر الأخبار
أخبار اقتصادية- محلية
السعودية تتأهب لطرح أول منتجاتها من "تقنية النانو" في الأسواق
أسواق الأسهم- السعودية
الأسهم السعودية تغلق منخفضة .. والمؤشر عند 7081 نقطة
تقارير و تحليلات
"التوازن المالي" يرفع الإيرادات الحكومية 99% خلال 4 سنوات
أخبار اقتصادية- عالمية
الدولار يهبط أمام الين وسط عزوف عن المخاطرة والاسترليني يهوي
أسواق الأسهم- العالمية
الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة تحت ضغط جولدمان وقطاع الطاقة
أخبار اقتصادية
الجنية الاسترليني يسجل أدنى مستوى له منذ اكتوبر الماضي
نمو مبيعات فولكسفاجن 2.8% في 2016
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي عند 3.68 ليرة للدولار
"فيات كرايسلر" تعلن عن استثمار مليار دولار في الولايات المتحدة
معدل البطالة في منطقة اليورو يسجل أدنى مستوى منذ سبعة أعوام
أخبار الشركات
م. أحمد عبدالرحمن رئيسا تنفيذيا لـ"موبايلي"
سلسلة "ماكدونالدز" الأمريكية تعتزم بيع 80% من أنشطتها في الصين وهونج كونج
شركات صناعة السيارات في معرض ديترويت تترقب تغريدات دونالد ترمب
جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية مطور لسيارات كرايسلر باسيفيكا
تقرير: القبض على أحد مديري شركة "فولكس فاجن" في الولايات المتحدة
"فولفو" تدرج خدمة "سكايب" في سياراتها الجديدة
"إتش إم دي" جلوبال تطلق أول هواتفها الذكية بعلامة نوكيا
إيقاف "الدرع العربي" من إصدار وثائق تأمين مركبات
"سبيماكو الدوائية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
مختارات
أول مزادات تركة صالح الراجحي في فبراير .. برج وشريط تجاري وأرض 400 ألف متر
صندوق رؤية سوفت بنك يتحول إلى عملاق تقني عالمي
"بلومبيرج": شركة مبادلة تخطط لاستثمار مابين 10 إلى 15 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت بنك"
"فاينانشيال تايمز": غطاء "رؤية سوفت بنك" يتخطى 100 مليار دولار
"أبل" تدرس الاستثمار في صندوق الاستثمار التكنولوجي لـ"سوفت بنك أمريكا"
«سوفت بنك» .. واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم
«رؤية سوفت بنك» .. استثمار ذكي للمستقبل
تعرّف على مجموعة "سوفت بنك" اليابانية
ولي ولي العهد يستعرض الفرص الاستثمارية مع رئيس «سوفت بنك»
الطاقة
النفط يهبط 3% لمخاوف بشأن صادرات العراق والإنتاج الأمريكي
النفط يدعم صعود البورصات الخليجية في الأسبوع الأول من 2017
صادرات الغاز الروسي تسجل مستوى قياسيا
إنتاج النفط الليبي يرتفع إلى 685 ألف برميل يوميا
أسواق الأسهم
خسائر البنوك تهوي بالأسهم الأوروبية لكن قطاع التكنولوجيا يصعد
"تداول" تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى (T+2) ومذكرة معلومات المستثمرين المؤهلين الأجانب
أسهم أوروبا تنخفض ومؤشر فايننشال تايمز البريطاني يصعد لمستوى قياسي
سوق الاسهم السعودية يسجل مكاسب بـ 62 نقطة
عقارات
177 مليار ريال قروض الصندوق العقارية للمواطنين خلال 29 عاما
«المساهمات العقارية» تقيم مزاد «أرض شمال جدة» الأحد المقبل
حوافز هندية لإنعاش السوق العقارية
مخططات عقارية متعثرة لم يتوصل لملاكها .. وعقوبات تنتظر المماطلين
تقارير وتحليلات
محللون: المحافظ الاستثمارية الأكثر تأثرا بالتصنيف الجديد لقطاعات السوق
تلاعب في فواتير استيراد قيمتها 4.3 مليار ريال خلال 2016
55 % من واردات السعودية من سريلانكا شاي ومنسوجات
ارتفاع الريال أمام عملات 17 دولة يقلص قيمة تكلفة الواردات
1.18 تريليون ريال الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
صندوق رؤية سوفت بنك
الإيرادات الحكومية المتوقعة بعد إتمام برنامج "التوازن المالي"
الموازنة السعودية 2017
صندوق الاستثمارات العامة منذ إعادة هيكلته
354.4 مليار ريال قروض مؤسسات التمويل الحكومية
FINANCIAL TIMES
روسيا .. مصرف خاص ينعم بدعم الدولة
إعادة اختراع «اقتصاديات ريجان» دونها تغير الزمن
«إيربنب» تمارس مناورات قانونية للتغلب على الفنادق
أزمة 2008 .. الاقتصاديون يتصدون للهجوم على تخصصهم
شبح التفكك يطارد الاتحاد الأوروبي
رواد الأعمال
خطوات "ذهبية" تقودك إلى النجاح
أقدام الفتاة «هيلة» ترسم الحياة بفنها الإبداعي
اختراع طفلة سعودية يقودها للذهبيّة بماليزيا والفضيّة بكوريا
أصغر المخترعين في العالم يكشفون أسرار النجاح خلال «مسك العالمي»
اتصالات وتقنية
"نوكيا 6" يتحدى "آيفون 7".. مقارنة بالسعر والمواصفات
تطبيق DuoBook لقراءة الكتب والاستماع لها
تطبيق «سكروب» .. صيانة المنازل بضغطة زر
شركات الفوركس وتداول العملات تستغل الشبكات الاجتماعية في النصب والاحتيال
صوت القانون
اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني .. العدالة ركيزة
نظام المقيمين المعتمدين
استشارات قانونية
سرية الحسابات المصرفية وعمليات غسل الأموال
إصدارات الاقتصادية
الاقتصاد العالمي ٢٠١٦
قائمة صحيفة الاقتصادية لأكبر 100 شركة سعودية لعام 2016
افضل بيئة عمل لعام ٢٠١٦
أرقام واحصائيات
حجم الديون الخارجية لـ 20 دولة عربية يقترب من تريليون دولار
14.1 % نسبة دين السعودية إلى الناتج المحلي .. رابع الدول الأقل عالميا
السعودية رابع الدول الأقل عالميا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي
33.3 % مساهمة الصادرات السعودية في الناتج المحلي لعام 2015
منوعات
إضراب يعرقل خطوط سكك المترو في لندن
جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية مطور لسيارات كرايسلر باسيفيكا
مستشارة ترامب "تسرق" من ويكيبيديا ومقالات صحفية
علماء فلك يرصدون "وحشين مختبئين" في مجرات قريبة
اليابان تقرر إنشاء أول لاندروفر سيطلق إلى القمر
النسخة الورقية
PDF
الاثنين 11 ربيع الثاني 1438 هـ. الموافق 09 يناير 2017 العدد 8491
المشراق
جامع سنكوري
الشدياق «صقر لبنان» .. تحول من المارونية إلى الإسلام ودون رحلاته في كتب
مديرية المعارف من شطا إلى بن مانع .. وفي أجياد مكة بدأت الحكاية
مؤذن بغداد
ثقافة وفنون
نجوم بريطانيون يحصدون جوائز جولدن جلوب
فيلم "لا لا لاند" يفوز بـ٧ جوائز غولدن غلوبز
وفاة الممثل الإيطالي بد سبنسر عن 86 عاما
فيلم "فايندنغ دوري" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية
سفر وسياحة
لماذا كانت الرحلات الجوية أسرع منذ 40 عاما؟
ارتفاع قياسي في عدد السياح الوافدين إلى كوبا خلال 2016
"الشانزليزيه" يجتذب 100 مليون سائح سنويا
يوم مع الحيوانات الوحشية في غابة بويندي الأوغندية
أحداث في صور
الظهور العلني الأول للملكة إليزابيث منذ إصابتها بالمرض
كاريكاتير
الرأي والزوايا
كلمة الاقتصادية
الاستثمارات الأجنبية تؤكد استقرار الاقتصاد وفرص النمو
عبد الحميد العمري
قرار «ساما» برفع التمويل العقاري
د. صالح السلطان
هل الدوام الحكومي يناسب «الرؤية»؟
د. هيا إبراهيم الجوهر
عقوبات منقذة
فهد العيلي
تعميم ينسف مبادرات التطوير
Tweets by aleqtisadiah
تحميل التطبيق
تطبيق الإقتصادية متوفر على أيفون وأندرويد
إحصل على التطبيق الآن