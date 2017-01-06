تقارير و تحليلات
تراجع تحويلات الوافدين 6 % في نوفمبر .. والسعوديين 21 %
أخبار اقتصادية- عالمية
الجنية الاسترليني يسجل أدنى مستوى له منذ اكتوبر الماضي
أخبار اقتصادية- عالمية
الذهب يرتفع مع ترقب الأسواق لتنصيب ترامب لكن صعود الدولار يحد من المكاسب

آخر الأخبار

أخبار اقتصادية- محلية

السعودية تتأهب لطرح أول منتجاتها من "تقنية النانو" في الأسواق

أسواق الأسهم- السعودية

الأسهم السعودية تغلق منخفضة .. والمؤشر عند 7081 نقطة

تقارير و تحليلات
"التوازن المالي" يرفع الإيرادات الحكومية 99% خلال 4 سنوات
أخبار اقتصادية- عالمية
الدولار يهبط أمام الين وسط عزوف عن المخاطرة والاسترليني يهوي
أسواق الأسهم- العالمية
الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة تحت ضغط جولدمان وقطاع الطاقة

أخبار اقتصادية

الجنية الاسترليني يسجل أدنى مستوى له منذ اكتوبر الماضي

نمو مبيعات فولكسفاجن 2.8% في 2016
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي عند 3.68 ليرة للدولار
"فيات كرايسلر" تعلن عن استثمار مليار دولار في الولايات المتحدة
معدل البطالة في منطقة اليورو يسجل أدنى مستوى منذ سبعة أعوام

أخبار الشركات

م. أحمد عبدالرحمن رئيسا تنفيذيا لـ"موبايلي"
سلسلة "ماكدونالدز" الأمريكية تعتزم بيع 80% من أنشطتها في الصين وهونج كونج
شركات صناعة السيارات في معرض ديترويت تترقب تغريدات دونالد ترمب
جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية مطور لسيارات كرايسلر باسيفيكا
تقرير: القبض على أحد مديري شركة "فولكس فاجن" في الولايات المتحدة
"فولفو" تدرج خدمة "سكايب" في سياراتها الجديدة
"إتش إم دي" جلوبال تطلق أول هواتفها الذكية بعلامة نوكيا
إيقاف "الدرع العربي" من إصدار وثائق تأمين مركبات
"سبيماكو الدوائية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

مختارات

أول مزادات تركة صالح الراجحي في فبراير .. برج وشريط تجاري وأرض 400 ألف متر
صندوق رؤية سوفت بنك يتحول إلى عملاق تقني عالمي
"بلومبيرج": شركة مبادلة تخطط لاستثمار مابين 10 إلى 15 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت بنك"
"فاينانشيال تايمز": غطاء "رؤية سوفت بنك" يتخطى 100 مليار دولار
"أبل" تدرس الاستثمار في صندوق الاستثمار التكنولوجي لـ"سوفت بنك أمريكا"
«سوفت بنك» .. واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم
«رؤية سوفت بنك» .. استثمار ذكي للمستقبل
تعرّف على مجموعة "سوفت بنك" اليابانية
ولي ولي العهد يستعرض الفرص الاستثمارية مع رئيس «سوفت بنك»

الطاقة

النفط يهبط 3% لمخاوف بشأن صادرات العراق والإنتاج الأمريكي

أسواق الأسهم

خسائر البنوك تهوي بالأسهم الأوروبية لكن قطاع التكنولوجيا يصعد

عقارات

177 مليار ريال قروض الصندوق العقارية للمواطنين خلال 29 عاما

تقارير وتحليلات

محللون: المحافظ الاستثمارية الأكثر تأثرا بالتصنيف الجديد لقطاعات السوق

تلاعب في فواتير استيراد قيمتها 4.3 مليار ريال خلال 2016
55 % من واردات السعودية من سريلانكا شاي ومنسوجات
ارتفاع الريال أمام عملات 17 دولة يقلص قيمة تكلفة الواردات
1.18 تريليون ريال الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث

رسومات بيانية وإنفوجرافيك

FINANCIAL TIMES

روسيا .. مصرف خاص ينعم بدعم الدولة

إعادة اختراع «اقتصاديات ريجان» دونها تغير الزمن
«إيربنب» تمارس مناورات قانونية للتغلب على الفنادق
أزمة 2008 .. الاقتصاديون يتصدون للهجوم على تخصصهم
شبح التفكك يطارد الاتحاد الأوروبي
رواد الأعمال
خطوات "ذهبية" تقودك إلى النجاح
اتصالات وتقنية
"نوكيا 6" يتحدى "آيفون 7".. مقارنة بالسعر والمواصفات
صوت القانون
اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني .. العدالة ركيزة

إصدارات الاقتصادية

الاقتصاد العالمي ٢٠١٦
قائمة صحيفة الاقتصادية لأكبر 100 شركة سعودية لعام 2016
افضل بيئة عمل لعام ٢٠١٦

أرقام واحصائيات

حجم الديون الخارجية لـ 20 دولة عربية يقترب من تريليون دولار
14.1 % نسبة دين السعودية إلى الناتج المحلي .. رابع الدول الأقل عالميا
السعودية رابع الدول الأقل عالميا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي
33.3 % مساهمة الصادرات السعودية في الناتج المحلي لعام 2015

منوعات

إضراب يعرقل خطوط سكك المترو في لندن

جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية مطور لسيارات كرايسلر باسيفيكا
مستشارة ترامب "تسرق" من ويكيبيديا ومقالات صحفية
علماء فلك يرصدون "وحشين مختبئين" في مجرات قريبة
اليابان تقرر إنشاء أول لاندروفر سيطلق إلى القمر

النسخة الورقية

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الاثنين 11 ربيع الثاني 1438 هـ. الموافق 09 يناير 2017 العدد 8491

المشراق

جامع سنكوري

ثقافة وفنون

نجوم بريطانيون يحصدون جوائز جولدن جلوب

سفر وسياحة

لماذا كانت الرحلات الجوية أسرع منذ 40 عاما؟

أحداث في صور

الظهور العلني الأول للملكة إليزابيث منذ إصابتها بالمرض

كاريكاتير

الرأي والزوايا

كلمة الاقتصادية
الاستثمارات الأجنبية تؤكد استقرار الاقتصاد وفرص النمو
عبد الحميد العمري
قرار «ساما» برفع التمويل العقاري
د. صالح السلطان
هل الدوام الحكومي يناسب «الرؤية»؟
د. هيا إبراهيم الجوهر
عقوبات منقذة
فهد العيلي
تعميم ينسف مبادرات التطوير
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