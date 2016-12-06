السعودية تتأهب لطرح أول منتجاتها من "تقنية النانو" في الأسواق

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الأحد 03 ربيع الثاني 1438 هـ. الموافق 01 يناير 2017 العدد 8483
آخر الأخبار
الأرصاد : سماء غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة
"أبل" تخفض إنتاج "آيفون 7" بنسبة 10 % خلال 2017
كيم جونغ : اقتربنا من تطوير صاروخ بالستي عابر للقارات
تعليق تداول سهم "مبرد" للإعلان عن تطور جوهري
مقتل 35 شخص وإصابة 40 في اعتداء إسطنبول الإرهابي
فرنسا تأمل باحترام كامل لوقف إطلاق النار في سوريا
مجلس الأمن يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا
انفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد
رئيس تونس : هناك مؤشرات إيجابية اقتصادية لمستقبل بلادنا
الدوري الإنجليزي : ليفربول يعزز وصافته بفوزه على السيتي
الدوري الاسكتلندي : سلتيك يتصدر بفوزه على رينجرز
الدوري الإنجليزي : تشلسي يفوز للمرة الثالثة عشرة على التوالي
الدوري السعودي : الأهلي يفوز بصعوبة على الفتح
الدوري السعودي : الهلال يعزز صدارته بفوزه على التعاون
الرئيس السوداني يعلن وقف إطلاق النار لتعزيز أجواء الوفاق الوطني
"جازان للتنمية" توزع 25 مليون ريال على المساهمين
"ساسكو" تتخارج من أسهم محفظتين إستثماريتين
الخضري: انخفاض أسعار النفط سبب تأخير ملف زيادة رأس المال
"السياحة والتراث" تدرج "قشلة" حائل ضمن مشاريع الترميم
الصين تشدد الرقابة على شراء النقد الأجنبي في العام الجديد
صادرات كوريا الجنوبية تنمو في ديسمبر
اتحاد الأعمال الياباني يبحث السياسات الاقتصادية مع إدارة ترمب
تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي والخدمات في الصين في ديسمبر
السلطات الكندية توقف طيارا ثملا قبل إقلاعه بطائرة تقل 99 راكبا
وفاة الممثل الأمريكي وليام كريستوفر عن 84 عاما
الصين تؤكد إصابة بشرية أخرى بإنفلونزا الطيور
مصر للطيران: تسليم رفات ضحايا طائرة باريس من الركاب إلى أهاليهم
مسلح يقتل وزير البيئة في بوروندي
الأجداد الذين يساعدون في رعاية الأحفاد يعيشون لفترة أطول
إغلاق طرق سريعة وإلغاء رحلات جوية جراء الضباب الدخاني في الصين

طاعة وولاء

تحل اليوم الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة. ذكرى عزيزة واحتفاء شعبي ورسمي بقائد عظيم شهدت المملكة في عهده حضورا متميزا في مختلف المحافل الداخلية والخارجية بصورة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن والمواطنة، وهي ذكرى ...

مواضيع الصفحة الأولى

السوق العقارية تنهي 2016 بأسوأ أداء منخفضة 40 % مقارنة بذروتها التاريخية

اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال 2016 على أسوأ أداء سنوي لها خلال آخر عشر سنوات، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية إلى مستوى 265.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 348 مليار ريال خلال 2015، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 24 في المائة "انخفاض صفقات القطاع السكني بنسبة 32 في المائة، انخفاض صفقات القطاع التج

أحداث الاسبوع

في رسالة لولي ولي العهد .. عمان تنضم للتحالف الإسلامي

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم رسالة خطية من السيد بدر البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون ...

موازنة 2017 .. رفع الإنفاق إلى 890 مليار ريال وخفض العجز إلى 198 مليارا

صدر أمس مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438هـ، تضمن الموافقة على تقدير الإيرادات بمبلغ 692 مليار ريال، فيما تُعتمد المصروفات بمبلغ 890 مليار ...

الموازنة السعودية 2017.. الإيرادات 692 مليار والمصروفات 890 مليار والعجز 198 مليار

أعلنت السعودية اليوم الموازنة العامة للدولة 2017 حيث تم تقدير الإيرادات بـ 692 مليار ريال فيما بلغ حجم المصروفات بـ 890 مليار ريال تتضمن زيادة 6% عن 2016، فيما تم تقدير ...

العام المقبل .. تصنيع أول طائرات «أنتونوف» في المملكة

يتوقع أن يتمكن السعوديون خلال الربع الأول من العام المقبل 2017 من مشاهدة أول طائرة سعودية أوكرانية بنسبة 50 في المائة تحلق في سماء المملكة. فقد دشنت مدينة الملك عبد ...

مجلس الوزراء يعيد تشكيل إدارتي "التأمينات" و "التقاعد"

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم ...

أسواق وأرقام

«كفاءة الطاقة»: 3 % تراجعا في استهلاك قطاع النقل للطاقة خلال 2016

استطاع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة تحسين اقتصاد الوقود (كفاءة الطاقة) للمركبات الجديدة بمقدار 3 في المائة، وللمركبات المستعملة بمقدار 8 في المائة، خلال عام 2016م مقارنة بعام 2015م. وأرجع البرنامج الذي يجمع عددا من الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي تعمل كمنظومة واحدة تحت مظلة البرنامج السعودي ل

أخبار

القبض على 4430 متسللا للسعودية .. 20 % نساء وأطفالا

قبضت الجهات الأمنية ممثلة في حرس الحدود على نحو 4430 شخصا حاولوا التسلل عبر المنافذ السعودية، وذلك بمعدل يقدر بـ 50 متسللا كل يوم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن النساء والأطفال شكلوا نحو 20 في المائة من إجمالي عدد المتسللين. وتصدرت المنطقة الحدودية في جازا

الثقافية

التداوي بالقراءة .. علاج فعال ولو زادت جرعته

باتت القراءة علاجا للأمراض هذا ما يؤكده الأطباء حين أوصوا مرضاهم بالقراءة للعلاج من الأمراض النفسية والفسيولوجية. لا يخفى على أحد فوائد القراءة، وأهمها المعرفة ونهل العلوم المختلفة من معينها، فضلا عن تهذيب السلوك والتسلية، أضف إليها آخر ما توصل إليه العلم: علاج بعض الأمراض، حيث لم يعد غريباً في أمر

السياسية

2017 - 2020 .. «التوازن» مالي وتحقيقه اجتماعي

لطالما حُصرت النظرة الشعبية السعودية لموازنة الدولة العامة في السؤال عن أمرين لا ثالث لهما؛ الفائض والعجز، حيث الأول يدعو المواطن إلى لتفاؤل، بينما الثاني يحمل في طياته كثيرا من المخاوف. في حين إن المعرفة الاقتصادية العميقة لا تفضل الاثنين غالبا، فكما أن العجز قد يحمل على مزيد من الدين، فإن الفائض ق

FINANCIAL TIMES

توقعات 2017 .. «أرامكو» تنتزع تاج الشركة الأعلى قيمة من «أبل»

"فاينانشيال تايمز" كانت مُحقّة أكثر من كونها مخطئة بشأن عام 2016 - ظاهريا، على الأقل. من التوقعات الـ 16 في هذه الصفحة قبل عام، تحققت تسعة أو عشرة (اعتمادا على ما إذا كانت شعبية لعبة بوكيمون جو تعني أن عام 2016 كان العام الذي انطلق فيه الواقع الافتراضي). من بين التوقعات البارزة التي تحققت ما أفادت

الناس

«الحصن المنيع» .. خطوة لتوعية النشء تحتاج إلى تكرار وتنوع

في الوقت الذي أنهت وزارة التعليم حملتها التوعوية التي حملت عنوان "الحصن المنيع" التي تهدف لتحصين عقول النشء من خطر أفكار الجماعات الإرهابية والتكفيرية، والتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والكراهية، دعا تربويون الوزارة إلى تكرار مثل هذه الحملات وبطرق متنوعة تناسب جميع الأعمار. ووصف التربويون هذه...

الرياضة

ابن النفيس ومورنينق ووتش .. جوادان ذهبيان

توج الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض الجواد "ابن النفيس" لإسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز "لخيل الإنتاج المحلي للأمير متعب بن عبد الله، بكأس ولي العهد، والجواد "مورنينق ووتش" لإسطبل الأمير عبدالعزيز بن فهد، للخيل المستورد. وكان الأمير فيصل بن بندر، قد رعى إنابة عن الأمير محمد بن نايف

الأخيرة

قراصنة روس يخترقون كهرباء أمريكا

اخترق قراصنة روس الشبكة الكهربائية في الولايات المتحدة عبر شركة مزودة للكهرباء في ولاية فيرمونت شرقي البلاد. وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس الأول، أنه تم العثور على رمز يرتبط بعملية قرصنة معلوماتية داخل نظام الشركة المزودة للكهرباء في فيرمونت، فيما لم تشر الصحيفة إلى تاريخ عملية القرصنة.

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الأحد 03 ربيع الثاني 1438 هـ. الموافق 01 يناير 2017 العدد 8483
قائمة صحيفة الاقتصادية لأكبر 100 شركة سعودية لعام 2016
الاقتصاد العالمي
2016
الحدث في صورة

الملك سلمان

أحداث هزت الاقتصاد العالمي في 2016

ذكرى البيعة.. صور تاريخية للملك سلمان

معرض "القهوة والشيكولاته" يختتم فعالياته في معارض الرياض

نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد : فخور بجهود شبابنا في حرس الحدود

عشاق القهوة والشيكولاته يلتقون في معارض الرياض

الضباب الدخاني يسجل أرقاما قياسية في شمال الصين لليوم الرابع

رونالدو ينقذ ريال مدريد من فضيحة .. ويقوده لتحقيق مونديال الأندية

ملتقى "ألوان" يواصل فعالياته .. والجراح يجذب المشاركين والزوار
رسوم توضيحية

مخصصات القطاعات في موازنة 2017

بودار نزاع بشأن برنامج طائرة (F-35) الباهظ التكلفة

المخلفات الفضائية

221 مليار ريال إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

588 ريالا متوسط إنفاق الفرد في السعودية على الاتصالات شهريا

354.4 مليار ريال قروض مؤسسات التمويل الحكومية

بناء أسرع كمبيوتر رقائق في العالم

فريق دونالد ترامب في البيت الأبيض

ارتفاع سريع في إيرادات الإعلانات على الهاتف المحمول

2016 العام الأدفأ منذ بدء تسجيل درجات الحرارة
قائمة الاقتصادية لأفضل بيئة عمل سعودية

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شاهد.. مصرع 26 شخص وإصابة 70 بانفجار سوق للألعاب النارية في المكسيك

شاهد.. مصرع 26 شخص وإصابة 70 بانفجار سوق للألعاب النارية في المكسيك شاهد.. مصرع 26 شخص وإصابة 70 بانفجار سوق للألعاب النارية في المكسيك
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