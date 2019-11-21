النفط يقفز أكثر من 2% بعد بيانات المخزون الأمريكي

صعدت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمائة اليوم الأربعاء بعد تقرير أفضل من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية.

كانت الأسعار تراجعت قليلا بعدما أوردت رويترز أن اتفاق تجارة المرحلة الأولى بين بكين وواشنطن قد لا يتم هذا العام، نقلا عن خبراء تجارة ومصادر قريبة من البيت الأبيض. وتثير حرب التجارة المندلعة منذ 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم مخاوف حيال تأثيرها على الطلب النفطي.

وتحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 62.40 دولار للبرميل، مرتفعا 1.49 دولار بما يعادل 2.5 بالمئة، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط على 57.11 دولار للبرميل، بزيادة 1.90 دولار أو 3.4 بالمئة.

ونمت مخزونات النفط الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما قالته إدارة معلومات الطاقة، بينما توقع المحللون زيادتها 1.5 مليون برميل وقال معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء إن الزيادة بلغت ستة ملايين برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن استهلاك المصافي من الخام زاد 519 ألف برميل لكن الخام المخزون بنقطة تسليم غرب تكساس الوسيط في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجع 2.3 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض له في ثلاثة أشهر.

وقال بوب ياجر، مدير العقود الآجلة لدى ميزوهو في نيويورك، "رقم (زيادة المخزون) لم يكن بضخامة تقرير معهد البترول، وثانيا، تراجع المخزون في كاشينج كان هائلا. هذا موقع التسليم لبورصة نيويورك التجارية، ولذا يكون أثره ضخما."

