الأسهم السعودية تغلق على مكاسب للجلسة الثانية .. و "تاسي" يقفز 129 نقطة

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على مكاسب وللجلسة الثانية ، محققه أعلى مكاسب يومية في نحو 12 جلسة، وتأتي هذه المكاسب بدعم من الاسهم القيادية على رأسها أسهم "الأهلي والراجحي و سابك".

وارتفع السوق خلال جلسة اليوم بنحو 129 نقطة أو ما يعادل 1.7 في المائة عند مستوى 7782 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.8 مليار، حيث تم تداولها على نحو 107.2 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 118.5 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة الكثيري المكاسب و بالنسبة العليا وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، فيما أرتفعت أسهم شركة العثيم بنحو 9.4 في المائة بدعم من نتائج أعمالها الفصلية، كذلك ارتفعت أسهم الخزف بنحو 6.6 في المائة كثالث أعلى الشركات من حيث المكاسب، في المقابل ارتفعت أسهم 137 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 39 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة أنابيب الخسائر بنحو 2.2 في المائة بعد إعلان الشركة عن نتائج أعمالها للربع الثالث، تلاه شركة البحر الأحمر وكذلك شركة فيبكو حيث تراجعا بنحو 1 في المائة لكل منهما.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 357.2 مليون ريال وكذلك شهد أسهم شركة سابك على نحو 344.4 مليون ريال، واتى ثالثا أسهم مصرف الإنماء بنحو 239.3 مليون ريال.