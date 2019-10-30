قال مصدر مطلع إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" تتوقع عودة مبيعات هاتفها الذكي "آيفون" إلى النمو في العام المقبل، مع طرح أجهزة الجيل الخامس لتكنولوجيا الاتصالات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن الشركة تستهدف بيع أكثر من 200 مليون هاتف ذكي في 2020، بعد طرح أكثر من 4 هواتف جديدة بما في ذلك هواتف بتكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس، إلى جانب الهاتف رخيص الثمن "آيفون إس.إي". يأتي ذلك في حين يتوقع المحللون وصول مبيعات الشركة خلال العام الحالي إلى ما بين 170 و190 مليون جهاز فقط.

وأضاف المصدر أن الشركة لم تستقر نهائيا على خطة طرح منتجاتها الجديدة في العام المقبل وقد يتم تغييرها.

يذكر أن شركات صناعة الهواتف الذكية في العالم من سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية إلى هواوي الصينية بدأت إنتاج هواتف الجيل الخامس، حيث تراهن على التكنولوجيا الجديدة التي ستقود الابتكار في كل المجالات من المصانع ذات الأنظمة الآلية إلى المنازل الذكية من أجل نمو أنشطتها خلال السنوات المقبلة.

في المقابل اختارت "آبل" تأجيل إضافة تكنولوجيا الجيل الخامس إلى هواتفها حتى الخريف المقبل، متأخرة عام كامل تقريبا عن الشركات المنافسة، انتظارا لانتشار شبكات اتصالات الجيل الخامس.

من ناحيتها ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية أن "آبل" أبلغت الشركات الموردة لها أنها تتوقع تسليم 80 مليون هاتف بتكنولوجيا الجيل الخامس خلال العام المقبل.

يذكر أن هواتف "آيفون" مازالت أكثر منتجات "آبل" ربحية وقيمة، في حين طرح الجيل الجديد سيقود إلى تطوير خدمات وتطبيقات "آبل" أيضا.