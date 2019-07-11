هزة تهوي بـ «بيتكوين» 8 % في يوم .. خسائر متواصلة بعد دعوة «المركزي الأمريكي» تعليق «ليبرا»

تراجعت "بيتكوين" نحو 8 في المائة أمس، لتواصل تكبد خسائر بعد يوم من دعوة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى وقف مشروع عملة ليبرا المشفرة لـ"فيسبوك" لحين معالجة مخاوف تتعلق بقضايا مثل الخصوصية وغسل الأموال.

ووفقا لـ"رويترز" انخفضت "بيتكوين"، أصل العملات المشفرة، 7.7 في المائة إلى 11.16 ألف دولار في التعاملات الصباحية المبكرة، بعد أن تراجعت 3.8 في المائة الأربعاء عقب شهادة أدلى بها باول بشأن السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي. وتراجعت العملة المشفرة في أحدث التعاملات 4.5 في المائة.

وهبطت عملات مشفرة أخرى كبيرة من بينها إيثريوم وريبل بمستويات مماثلة.

وقال كريج إيرلام محلل الأسواق لدى منصة تداول الصرف الأجنبي لدى أواندا، "هذا رد مباشر على شهادة باول والتعليقات بشأن "فيسبوك ليبرا" وتداعياتها المحتملة على كامل مجال العملات المشفرة".

وأبلغ باول اللجنة "ليبرا تثير كثيرا من المخاوف المهمة بشأن الخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلكين والاستقرار المالي" مضيفا أنه لا يعتقد بأن المشروع قد يمضي قدما ما لم تتم معالجة تلك المخاوف.

وقفزت "بيتكوين"، أكبر العملات المشفرة، قرابة 55 في المائة في تسعة أيام بعد أن كشفت "فيسبوك" عن خططها بشأن "ليبرا" في 18 حزيران (يونيو)، ولامست أعلى مستوى في 18 شهرا عند نحو 14 ألف دولار. وعزز المشروع الآمال في أن العملات المشفرة قد تكتسب مزيدا من القبول.

وفي أعقاب تصريحات باول، تعثر الدولار ليبتعد عن ذروة ثلاثة أسابيع، بينما تفاقم نزول منحنى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويزيد انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ويضغط على الدولار، ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وهوى الدولار لأدنى مستوى في خمسة أيام أمس بعد أن ترك جيروم باول الباب مواربا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لكن المستثمرين يتوجسون من القيام بعمليات بيع كبيرة للدولار لحين إعادة النظر في السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات أخرى، 0.2 في المائة إلى 69.83 وهو أدنى مستوياته منذ الخامس من تموز (يوليو) وقرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر 95.84 الذي بلغه في أواخر حزيران (يونيو).

فيما ارتفع الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى في ستة أشهر إلى 1.2529 دولار. لكن العملة البريطانية تظل منخفضة على مدار الأسبوع في ظل قتامة المشهد الاقتصادي البريطاني واقتراب الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة، فبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمس، في الوقت الذي هبط فيه الدولار لأدنى مستوى في خمسة أيام بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التيسير النقدي، ما عزز مبررات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بينما ارتفع الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى في ستة أشهر إلى 1.2529 دولار.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1422.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثالث من تموز (يوليو) عند 1426 دولارا.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 في المائة إلى 1424 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 15.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 في المائة إلى 825.65 دولار.

وصعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1597.91 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 22 آذار (مارس) عند 1599.01 دولار.