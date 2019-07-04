«نمو» تصعد 1.8 % بتداولات قيمتها 3.6 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 67 نقطة بنسبة 1.8 في المائة، ليغلق عند 3881 نقطة. وزادت قيمة التداول 88 في المائة إلى 3.6 مليون ريال، بمعدل 7.9 ألف ريال للصفقة الواحدة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 105 في المائة إلى 225 ألف سهم. أما الصفقات فقفزت 231 في المائة إلى 467 صفقة. وارتفعت خمسة أسهم مقابل استقرار البقية. وتصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 20.18 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 13 ريالا، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 15.72 ريال.
وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 1.6 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 800 ألف ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة 543 ألف ريال.
أسواق الأسهم- السعودية
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