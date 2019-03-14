طائرتان تعيدان أمرابط وموسى للهلال

شرعت إدارة نادي النصر في إجراء حجوزات عبر طائرة خاصة للدوليين المنضمين لمنتخبي بلديهما ضمن أيام فيفا، لضمان وصولهما على وجه السرعة عقب نهاية ارتباطهما مباشرة، استعدادا للمشاركة أمام الهلال في الجولة الـ 25 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ 29 من آذار (مارس) الحالي.

وستقل طائرة خاصة المغربي نور الدين أمرابط إلى الرياض للحاق بالتدريبات بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين في الـ 26 من مارس، على أن يشارك في تدريب اليوم الذي يليه أي 27 منه، على أن يتم الإجراء ذاته للنيجيري الدولي أحمد موسى حال استدعائه لقائمة بلاده.

فنيا، حرص المدرب البرتغالي روي فيتوريا على عدم إجهاد مجموعة من اللاعبين، خصوصا الذين شاركوا أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني 2 / 3 في الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا، حيث أخضعهم لتدريبات لياقية وتمارين تقوية خفيفة في الجزء الأول من تدريب أمس، فيما أخضع البقية لتدريبات إضافية، قبل أن يختتمها بمناورة تكتيكية في منتصف الملعب ركز فيها على الضغط على حامل الكرة بجانب تنفيذ الكرات العرضية.

يشار إلى أن أمرابط لم يدخل التدريبات الجماعية حتى الآن، لمعاناته من آلام في الظهر في طريقها إلى الزوال، بعد أن قطع شوطا بعيدا في برنامجه العلاجي والتأهيلي ويبدو قريبا من المشاركة أمام الوحدة في الجولة الـ 24.

من جانب آخر، كرمت إدارة النصر الكفيف أحمد الخضيري بعد ظهوره في إحدى القنوات التلفزيونية وتشجيعه للفريق، كما كرمت الطفلة ريما السويح التي اشتهرت عبر شاشات التلفاز بدعواتها في مباراة الاتفاق 3 /2 في الجولة الماضية، ومنحتهما هدايا خاصة وتي شيرت موقع من جميع اللاعبين، إضافة إلى منحهما تذاكر مجانية لحضور المباريات حتى نهاية الموسم.

من جانبه أكد الخضيري أن سعادته بدأت منذ اتصال إدارة النادي بالحضور للرياض لتكريمه، وقال "حضرت من الشرقية لهذه اللحظة الجميلة، وما وجدته غير مستغرب من النصر تجاه محبيه، وإنني حرصت على التقاط الصور مع اللاعبين رغم أنني لا أرى، حتى تبقى ذكرى".

من جانبها، قالت ريما "سعادتي لا يمكن وصفها بعد حضوري إلى النادي وتكريمي، وأن فيتوريا مازحها بأنه شاهدها عبر الشاشة وهي تدعو الله للنصر" مشيرة إلى أنها التقت المهاجم حمدالله وجميع اللاعبين، وأنها تحبهم وستواصل الدعوات للنصر في المباريات المقبلة.