الرياض وبكين تعززان الشراكة بـ 12 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع هان تشنج نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، صباح أمس في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية- الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين.

عقب ذلك رأس ولي العهد الجانب السعودي في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، بينما رأس الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.

وتم خلالها التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، ومجالات التنسيق في الشأن السياسي والأمني، إضافة إلى بحث تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية، واستعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين في نطاق "رؤية المملكة 2030" ومبادرة الحزام والطريق.

بعد ذلك وقع ولي العهد ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

ثم جرى بعد ذلك التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين السعودية والصين، وهي:

- اتفاقية تعاون في النقل البحري بين الحكومتين الصينية والسعودية، وقعها عن الجانب السعودي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، بينما وقعها عن الجانب الصيني لي شياو بنج وزير المواصلات.

- مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين بشأن دفع المشاريع ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار "المجموعة الثانية"، وقعها عن الجانب السعودي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فيما وقعها عن الجانب الصيني جيهي نينج نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

- مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الصينية ووزارة التجارة والاستثمار السعودية بشأن تشكيل فريق العمل لتيسير التجارة، وقعها عن الجانب السعودي عبدالرحمن الحربي وكيل وزارة التجارة والاستثمار، وعن الجانب الصيني تشيان كمينج نائب وزير التجارة.

- اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة يانبيان بمقاطعة جيلين، وقعها عن الجانب السعودي عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، فيما وقعتها عن الجانب الصيني تسو جيايي نائبة وزير المالية.

- اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينج ولوشان بمقاطعة سيتشوان، وقعها عن الجانب السعودي عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، بينما وقعتها عن الجانب الصيني تسو جيايي نائبة وزير المالية.

- اتفاقية بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقعها عن الجانب السعودي الدكتور ناصر الداود نائب وزير الداخلية، فيما وقعها عن الجانب الصيني لين روي نائب وزير الأمن العام.

- مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الوطنية الصينية للطاقة بشأن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي ياسر الرميان المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، فيما وقعها عن الجانب الصيني لي فانرونجز نائب رئيس الهيئة الوطنية للطاقة.

- محضر الاجتماع بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية، وقعه عن الجانب السعودي الفريق عبدالله القرني نائب مدير عام المباحث العامة، بينما وقعه عن الجانب الصيني نائب وزير الأمن العام.

- مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية بشأن التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، وقعها عن الجانب السعودي الدكتور عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، بينما وقعها عن الجانب الصيني شن تشانجيوي رئيس الهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية.

- مذكرة تفاهم بشأن المشاركة في الاستثمار في مجموعة مشاريع للطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، بينما وقعها عن الجانب الصيني وانج يانتشي المدير العام لصندوق طريق الحرير.

- اتفاقية تعاون لاستحواذ شركة أرامكو على 9 في المائة من مشروع جي جيانج للبتروكيماويات لإنتاج منتجات تكرير وإيثيلين وبارازيلين، وقعها عن الجانب السعودي المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، فيما وقعها عن الجانب الصيني خه تشونج وي عمدة مدينة تشوشان.

- اتفاقية بين شركة أرامكو السعودية وشركة شمال الصين الصناعية "نورينكو" وشركة شينتشنج الاستثمارية لمدينة بانجين في مقاطعة لياونينج بشأن تأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد، وقعها عن الجانب السعودي المهندس أمين الناصر، بينما وقعها عن الجانب الصيني تانج بيجيون حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة لياونينج، وكايهي جيا رئيس مجلس إدارة شركة نورينكو.