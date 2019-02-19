«الصناعات العسكرية» تتطلع لإيرادات بـ 10 مليارات دولار في 5 سنوات

قال الدكتور أندرياس شوير؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، أمس، إن الشركة تهدف إلى تحقيق إيرادات بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ووفقا لـ"رويترز"، أضاف "شوير" في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2019 بأبوظبي، أمس، "بحلول 2030، ستصبح «سامي» أكثر من مجرد لاعب إقليمي، سنكون لاعبا دوليا حقيقيا، بين أكبر عشر شركات.. لن نخدم فقط السوق المحلية.. سنحقق 30 في المائة من الإيرادات من أسواق التصدير بحلول 2030".

وتسعى الشركة، التي تأسست في أيار (مايو) 2017، إلى توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030 في إطار خطة تنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.

وأوضح شوير، أن السعودية لديها ميزانية دفاعية سنوية قدرها 70 مليار دولار، إضافة إلى ميزانية مرتبطة بالأمن بنحو 30 مليار دولار من وزارات أخرى.

ولفت إلى توقيع الشركة 19 اتفاقا لمشاريع مشتركة مع شركات من غرب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وجنوب إفريقيا منذ 2018، وتخطط لتوقيع 25-30 اتفاقا آخر في السنوات الخمس المقبلة.

وتخطط السعودية للصناعات العسكرية أيضا لإنشاء شركة في المملكة، في إطار مشروع مشترك مع مبادلة، ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي، لإنتاج مكونات طائرات للاستخدامات التجارية والعسكرية. وقد ينضم شريك أجنبي إلى المشروع.

واستطرد شوير، "نتطلع للاستحواذ على أصول أخرى قائمة كمورد للتكنولوجيا".

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة "إل 3 تكنولوجيز"، أمس، توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون داخل السعودية في مشاريع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء EO/IR وأنظمة المهام الخاصة.

ووفقا لـ"واس"، تسعى المذكرة الموقعة إلى دعم تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، إذ تسهم في تعزيز القدرات المحلية في الصناعات الجوية والدفاعية، وستمكن الشركتين من العمل معا من أجل تطوير صناعة خاصة في مجال الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة داخل المملكة، التي من شأنها التركيز على الاستدامة، والتدريب، والتصنيع، والبحث والتطوير، فضلا عن السعي إلى اقتناص الفرص الاستراتيجية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أن مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع شركة "إل 3 تكنولوجيز" تأتي كجزء من التزامنا بدعم أهداف "رؤية المملكة 2030"، إذ نعمل بشكل وثيق لتطوير صناعة خاصة في مجال الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة في السوق المحلية، إلى جانب إنشاء مركز للتميز في هذه المجالات التقنية الجديدة، مشيرا إلى أنه وخلال السنوات العشر المقبلة، نتوقع دعما شاملا لدورة حياة هذه التقنيات المتقدمة، بدءا من أعمال البحث والتطوير المستقلة، ووصولا إلى الاستدامة في هذه المجالات الحيوية.

من جهته، قال ستيفن أوبراين؛ نائب أول للرئيس والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال العالمية لشركة "إل 3 تكنولوجيز"، "يعد تأسيس هذه العلاقة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية جزءا مهما من استراتيجية النمو التي نعتمدها على مستوى العالم، ومن خلال التعاون المثمر بين الطرفين، سنكون قادرين على توفير إمكانات الاستدامة والتدريب والتصنيع داخل السعودية، بحيث نوسع دعمنا المقدم إلى الحكومة السعودية وقواتها المسلحة".

وتركز المذكرة الموقعة بين شركة "إل 3 تكنولوجيز" والشركة السعودية للصناعات العسكرية على إنشاء مركز داخل المملكة لتصميم وتنفيذ هذه التقنيات والحلول المتقدمة لمجموعة متنوعة من التطبيقات المصممة حسب متطلبات العملاء.

وتعد "إل 3 تكنولوجيز" إحدى الشركات الرائدة والمبتكرة في الصناعات الداعمة لعمليات القوات المسلحة، إذ تعمل منذ أكثر من 43 عاما في مجال تصميم وتصنيع أنظمة الاستشعار والتصوير والاستهداف متعددة الأغراض المراقبة والاستطلاع، وأنظمة الاتصالات والشبكات، والأنظمة الإلكترونية للأساطيل الجوية العسكرية والأمنية، والتجارية على مستوى العالم، وباعتبارها امتدادا فوريا لهذه الصناعات، تعمل "إل 3 تكنولوجيز" بشكل نشط على تصميم وتكامل أنظمة مهام قابلة للتخصيص بشكل كامل للمركبات الجوية والبرية والسفن.