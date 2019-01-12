الأسهم المحلية تضيف 85 مليار ريال إلى قيمتها السوقية خلال أسبوع

أنهت الأسهم السعودية الأسبوع على ارتفاع بنحو 379 نقطة، بنسبة 4.8 في المائة، لتغلق عند 8210 نقاط، حيث أضافت نحو 85 مليار ريال إلى قيمتها السوقية لتصل إلى 1.95 تريليون ريال.

وجاء الأداء الإيجابي بدعم من معظم القطاعات، خصوصا القيادية منها، ليتوافق مع توقعات التقرير السابق الذي أشار إلى قدرة السوق على تخطي مستويات 8000 نقطة.

وستواجه السوق الأسبوع المقبل مقاومة عند مستويات 8380 نقطة، حيث أظهرت الجلسات اليومية الأخيرة أن الارتفاع كان نتيجة عدد قليل من القطاعات المؤثرة في المؤشر، ما يشير إلى اتجاه كثير من القطاعات إلى جني الأرباح، الأمر الذي يشكل تحديا للسوق خلال الجلسات المقبلة.

في حين إن تراكم الأرباح الرأسمالية قد يدفع بالمحافظ إلى البيع لجني الأرباح، خاصة بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية التي دامت لست جلسات. وفي حال شهدت السوق تراجعا، فإن ذلك سيكون ثانويا، في ظل الأداء المتفوق للسوق على جميع متوسطاتها خاصة 200 يوم، الذي يظهر زيادة شهية المخاطرة.

يأتي ذلك وسط توقعات إيجابية للنتائج السنوية من المستثمرين وقبول تقييمات مرتفعة للشركات وقرب انضمام السوق إلى المؤشرات الدولية وزيادة التوزيعات النقدية لعام 2018. ومع ذلك تبقى مستويات 7960 نقطة حاجز دعم مهما للسوق.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7830 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 8230 نقطة رابحا 5.1 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8210 نقاط رابحا 379 نقطة بنسبة 4.8 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 81 في المائة بنحو سبعة مليارات ريال لتصل إلى 15.6 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 89 في المائة بنحو 304 ملايين سهم لتصل إلى 644 مليون سهم، بمعدل تدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 43 في المائة بنحو 165 ألف صفقة لتصل إلى 542 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفع 14 قطاعا تصدرها قطاع المصارف بنسبة 7 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 6 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 4.65 في المائة.

وتراجعت بقية القطاعات تصدرها "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 4.8 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 3.9 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "بترو رابغ" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 21.06 ريال، يليه "مجموعة السعودية" بنسبة 10.8 في المائة ليغلق عند 23.88 ريال، وحل ثالثا "سامبا" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 34.75 ريال.

تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 18.18 ريال، يليه "متلايف" بنسبة 8.7 في المائة ليغلق عند 22.04 ريال، وحل ثالثا "الدريس" بنسبة 8.5 في المائة ليغلق عند 33.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 988 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية