خاصية جديدة في "جوجل مابس" لمتابعة عروض المتاجر والشركات

على غرار خاصية "المتابعة" التي يوفرها موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" والتي تتيح للمستخدم متابعة أنشطة أي مستخدمين آخرين على الموقع، تعتزم خدمة جوجل للخرائط الرقمية "جوجل مابس" إضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدم متابعة عروض متاجر التجزئة ومعارض وفاعليات الشركات وغيرها من الأحداث ذات الصلة. وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه يمكن للمستخدم البحث عن الشركة أو المتجر أو حتى المقهى الذي يريد متابعة أنشطته، ثم ينقر زر "فولو" وهو يعني ظهور الأحداث والعروض وغيرها من التحديثات على تبويب "فور يو" على صفحة "جوجل مابس". على سبيل المثال سيعرض التبويب خبر إضافة المقهى المفضل للمستخدم مثلا نكهة جديدة إلى قائمة المشروبات التي يقدمها، أو خبر وجود تخفيضات في متجره المفضل. وقال "بول كول" مدير منتجات "جوجل مابس" في رسالة عبر الإنترنت إن الخدمة ستتيح للمستخدمين أيضا معرفة الأنشطة الجديدة قبل افتتاحها. وتتيح الخاصية الجديدة على "جوجل مابس" لأصحاب الشركات الجديدة التي مازالت قيد الإنشاء، إنشاء حساب باستخدام "جوجل ماي بيزنس" ويظهر على خدمة "جوجل مابس" تحت شعار "قريبا" قبل افتتاح الشركة رسميا بثلاثة أشهر على الأكثر. ويظهر تاريخ الافتتاح باللون البرتقالي على صفحة حساب الشركة. ومن المقرر إطلاق خاصية "فولو" لمستخدمي خدمة "جوجل مابس" على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في حين لم يتحدد موعد طرحها لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس".