320 مؤسسة مسجلة ضمن الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية

أكدت سارة السحيمي رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" أن انضمام السوق السعودية إلى عدد من مؤشرات الأسواق الناشئة إنجاز سعودي وفرصة للمستثمرين العالميين.
وقالت السحيمي خلال جلسة في مبادرة مستقبل الاستثمار أمس، إن إجمالي الاستثمار الأجنبي في السوق يبلغ 5 في المائة.
وأضافت، "في عام 2015 كان لدينا صفر من المستثمرين الأجانب، واليوم لدينا نحو 320 مؤسسة أجنبية مسجلة كمستثمرين أجانب مؤهلين في سوق الأسهم السعودية، ومن المتوقع تسجيل 200 أخرى".
وبينت أن عدد الشركات المسجلة في السوق السعودية في ازدياد، مضيفة أنه من المتوقع تسجيل عدد أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن أحد مواضيع مبادرة الاستثمار "هو الأسواق الناشئة والأسواق التحولية، خاصة في السوق السعودية حيث قمنا بالاستثمار في هذا المجال خلال العامين الماضيين، وهذا التحول هو أحد مؤشرات الأداء الرئيسة الموجودة لدينا في السوق لتطبيق رؤية 2030".
وأضافت "ما يحتاجه المستثمرون الأجانب هو إمكانية الوصول إلى كل المعلومات في السوق السعودية، ويتحلون بمزيد من القوائم المالية للشركات المنشورة باللغة الإنجليزية، ويأتي ذلك في قائمة أولوياتنا في أن نشجع الشركات في أن يصبح لديها علاقات استثمارية نشطة".
ورجحت انضمام السوق السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ومؤشر S&P في عام 2019، مؤكدة أنه يأتي انعكاسا للجهود والإصلاحات التي قامت بها شركة السوق المالية السعودية بالتعاون مع هيئة السوق.
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أسواق الأسهم- السعودية
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