البورصة المصرية تغلق على ارتفاع عند مستوى 16395 نقطة

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين والأجانب نحو البيع.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " إيجي إكس 30 " بنسبة ٣ر٠ % عند مستوى ٠٢ر١٦٣٩٥ نقطة ، وزاد مؤشر" إيجي أكس ٧٠" بنسبة ١٤ر٠% عند مستوى ٤٩ر٨١٢ نقطة، وسجل مؤشر" إيجي إكس ١٠٠" ارتفاعًا بنحو ١٠ر٠ % ، عند مستوى ٢٠ر ٢٠٦٤ نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ٢٠٠ مليون جنيه، لينهي التعاملات عنده مستوى ٩ر٩١٤ مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو ٦ر٩٢٨ مليون جنيه.