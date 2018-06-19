إلغاء 87 ترخيصا استثماريا مخالفا .. وتحويل 310 مشاريع إلى وطنية

ألغت الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في إدارة متابعة الاستثمارات 87 ترخيصا مخالفا وغرمت 182 ترخيصا آخر خلال العام الماضي 2017، في حين حولت 310 تراخيص إلى مشروع وطني.

ونفذت إدارة متابعة الاستثمارات خلال العام الماضي 4950 زيارة ميدانية للمشاريع المرخصة، لرصد المشاريع المخالفة لأنظمة ولوائح الاستثمار الأجنبي.

وتأتي الزيارات الميدانية التي تنفذها إدارة متابعة الاستثمارات، بهدف التأكد من مزاولة نشاط الترخيص، ورصد المخالفات وتوضيحها وإعطاء مهلة تصحيحية، وكذلك رفع المخالفات للجان المختصة بالهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الإجراءات المتبعة بحسب نظام الاستثمار الأجنبي.

وذلك علاوة على تقديم الدعم والمساندة للمنشآت المرخصة، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين لدى الجهات الحكومية، ودراسة طلبات تمديد المهل وخطابات التبليغ المقدمة من قبل المنشآت والردود المقدمة على الخطابات، وتحديث البيانات الحكومية والمالية.

وبلغ إجمالي رأس المال الأجنبي المستثمر في السعودية نحو 227.8 مليار ريال منذ فتح باب الاستثمار الأجنبي، حتى نهاية العام الماضي 2017، فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها الجهات الرسمية محليا نحو 7911 ترخيصا.

وعلمت "الاقتصادية"، أن السعودية تهدف في استراتيجيتها إلى جذب استثمارات عالية القيمة لدعم النمو الاقتصادي في السعودية، خصوصا في القطاعات الأكثر أهمية، فضلا عن المحافظة على الاستثمارات الحالية والسعي إلى تطويرها، وكذلك تسويق مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية مميزة تجذب الاستثمارات من مختلف القطاعات.

وحددت السعودية 169 فرصة استثمارية بالتنسيق بين 18 جهة حكومية وشركات وطنية كبرى في ثمانية قطاعات مختلفة العام الماضي 2017، تشمل قطاعات "البتروكيماويات" و"السياحة والثقافة والترفيه" و"الصناعة" و"النقل والخدمات اللوجستية" و"تقنية المعلومات" و"الصحة وصناعة الأدوية" و"المعادن والتعدين" و"النقل".

ووفقا لمعلومات رسمية حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن فرق عمل مشتركة تواصل عملها لاستكمال حصر وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع تمهيدا لإطلاق "أطلس الاستثمار" في السعودية، يحتوي على الفرص الاستثمارية المتاحة المختلفة في جميع القطاعات الاستثمارية التي حددتها استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، ومن المتوقع إطلاقه رسميا في الربع الثالث من العام الجاري.