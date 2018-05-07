خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام بجدة اليوم، الأمراء، والفضيلة العلماء و، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن منصور بن هذلول، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالله بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي المستشار بإمارة منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن نايف بن فيصل، وصاحب السمو الأمير بدر بن نواف بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.