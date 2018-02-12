"الاتحاد السعودي للأمن السيبراني" يوقع مذكرة تفاهم مع "hp"

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة اليوم مذكرة تفاهم مع شركة HPE في خطوة لنقل التقنية والتبادل المعرفي وتوطين القدرات. ووقع المذكرة نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله الغامدي ومن جانب الشركة مديرها العام في المملكة المهندس محمد ناصر الجاسر. وطبقا لمذكرة التفاهم فإنه سيتم تنظيم فعاليات ومسابقات مشتركة وستعمل شركة HPE على توفير برامج تدريبية لأعضاء الاتحاد إضافة إلى توفير معمل أكاديمي وبحثي لمنسوبيه، وإتاحة رخص لبعض منتجات HPE للاستخدام الأكاديمي ودعم المطورين والمبتكرين المحليين.

وأوضح الدكتور الغامدي أن هذه الاتفاقية ستتيح لأعضاء الاتحاد استخدام المواد التدريبية التي تتيحها شركة HPE وتقديم الدورات التدريبية إلى جانب إنشاء معمل مشترك مابين الاتحاد السيبراني وشركة HPE لإتاحة الفرصة للشباب السعودي وأعضاء الاتحاد من أندية وأفراد للاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة. من جهته أكد المهندس الجاسر حرص شركة HPE على بناء منظومة اقتصادية تقنية قوية في المملكة مبنية على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل مع أحدث ماوصلت إليه التقنيات مثل إنترنت الأشياء وتجهيزات الكمبيوتر فائقة السرعة كذلك الحوسبة السحابية وخلافها أملا أن تكون هذه المذكرة شراكة مستدامة بين الجانبين، وأن يكون هناك دور فاعل في تعزيز الجهود التي يقوم بها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني لتكون هناك خدمة مميزة لأبناء الوطن.