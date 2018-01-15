أبل تسمح بتحميل نسخ "iOS" القديمة على هواتفها

بعد الفضيحة التي طالت عملاق التكنولوجيا الأمريكي بسبب تعمدها إبطاء هواتفها القديمة، قررت آبل السماح لمستخدمي آيفون بتحميل النسخ القديمة من "iOS".

وبعد طرحها للتحديثات الجديدة من "iOS-11" مؤخراً، أكدت العديد من المواقع المهتمة بالشؤون التقنية أن "الشركة ستطرح برمجيات جديدة ستمكن مستخدمي العديد من هواتف آيفون (7 و6 و6-إس و5) من تحميل النسخ القديمة من iOS كنسخة iOS 10.2، حتى أن مستخدمي هواتف iPhone 5s سيتمكنون من تحميل نسخة (7.0.3) وعدد من نسخ iOS 10".

وبالرغم من أن آبل لم تدل بأي تصريحات رسمية حول الموضوع، إلا أن بعض الخبراء أشاروا إلى أنها "من الممكن أن تقوم بهذه الخطوة رغبة منها في امتصاص غضب زبائنها الذين صدموا بتحايلها عليهم وإبطاء أجهزتهم القديمة عمداً".

ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز" تأتي تلك الأخبار بعد فترة من اعتراف آبل أنها كانت تتعمد إبطاء عمل بعض هواتفها بعد طرحها في الأسواق بفترة، حيث ادعت أن تلك الخطوات التي اتخذتها "جاءت وقائية لحماية تلك الأجهزة، والحفاظ على بطارياتها".