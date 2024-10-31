تحالف روتانا للخدمات الإعلانية و"سعودي ساينز ميديا" يفوز بمشروع اليونيبول في جدة

فاز تحالف روتانا للخدمات الإعلانية وسعودي ساينز ميديا بمشروع اليونيبول في جدة، وأكد التحالف أن فوزه سيعزز تطوير القطاع الإعلاني، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتطوير البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري، وتقديم حلول مستدامة وفعّالة، تدعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي تشهدها السعودية.

ويمثل التحالف انطلاقة جديدة في عالم الإعلان الخارجي، حيث يسعى إلى تقديم حلول إعلامية متكاملة ومتنوعة تجمع بين الابتكار والتميز، وتضيف قيمة حقيقية للسوق المحلية، وتسهم في تعزيز مكانة جدة كمركز اقتصادي وسياحي بارز.

ويقدم مشروع يونيبول جدة رؤية جديدة تجمع بين التقنيات الحديثة والإبداع في مجال الإعلان الخارجي، حيث يوفر التحالف منصات مرنة يمكن استخدامها لتلبية احتياجات متنوعة للعملاء المحليين والدوليين، مع تقديم خدمات إعلانية شاملة تغطي اللوحات الإعلانية الضخمة والشاشات الرقمية المتطورة، إضافة إلى تصاميم جمالية تسهم في تحسين المشهد البصري للمدينة.

وحول المشروع الجديد قال الرئيس التنفيذي لسعودي ساينز ميديا وليد حسين: "مشروع يونيبول يمثل خطوة نوعية نحو تقديم حلول إعلانية شاملة تخدم جميع فئات العملاء، بفضل شراكتنا مع روتانا، نتمكن من الجمع بين الجودة والابتكار، ونقدم منصة جديدة تتسم بالتكامل، وتتيح للشركات الوصول إلى جمهور واسع بطرق مبتكرة."

وأضاف أن "التحالف يهدف إلى تقديم تجربة جديدة ومتكاملة في الإعلان الخارجي، حيث تجتمع الخبرة المحلية لسعودي ساينز مع القدرات الإعلامية الواسعة لروتانا بمختلف منصاتها الإعلامية (تلفزيون- راديو- إعلان خارجي- إنتاج محتوى)، ما يتيح تقديم حلول إبداعية تسهم في تعزيز التواصل بين العلامات التجارية والجمهور".

من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لروتانا للخدمات الإعلانية نزار ناقرو قائلا: "نحن فخورون بشراكتنا مع سعودي ساينز ميديا، التي تمكننا من تقديم منصات إعلانية مرنة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء، ونسعى من خلال مشروع يونيبول جدة إلى تطوير الإعلان الخارجي في جدة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وتقديم أفكار مبتكرة ومفاجآت مستمرة للسوق".

وأوضح أن التحالف يدعم تطوير البنية التحتية الإعلانية، وتقديم حلول تسهم في جذب مزيد من الفرص الاستثمارية والسياحية لمدينة جدة، مشيراً إلى أن المشروع يعد نموذجًا متكاملًا يدمج بين الابتكار والإبداع والجمال الحضري، حيث يسهم في تحسين المشهد البصري للمدينة ويوفر بيئة حضرية أكثر جاذبية ومرونة.

وتعد روتانا للخدمات الإعلانیة إحدى شركات مجموعة روتانا القابضة من الشركات الرائدة في مجال الإعلان في المنطقة، وتسعى بشكل دائم إلى تقدیم أفضل الحلول المبتكرة لدفع العلامات التجارية نحو التمّیز، وتمكینھا من جذب جماھیر متنوعة، والتكّیف مع التغییرات المستمّرة، إضافة إلى تقدیم مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل الإعلانات الخارجیة، وإستراتیجیات وسائط التواصل التقلیدیة والرقمیة، كما تمنح العلامات التجاریة القدرة على تحقیق أھدافھا والتفّوق في السوق، من خلال استثمارھا للإبداع والبراعة الإستراتیجیة بفضل سجلّھا الحافل بالنجاحات والاجتھاد المستمر نحو الابتكار.

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