عمومية "إس تي سي" تقر استحواذ صندوق الاستثمارات على 51% من "توال"

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) اتفاقية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 51% من شركة أبراج "توال" بمقابل 8.7 مليار ريال.

جاء ذلك بحسب بيان الشركة على "تداول" اليوم خلال (الاجتماع الأول) الذي عقدته الشركة أمس الذي تضمن الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ في 25 يوليو الجاري ومدتها أربعة أعوام.

تم تحديد القيمة الإجمالي لشركة توال "100% Value Enterprise" بمبلغ 21.94 مليار ريال على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون. وتوقيع اتفاقيات تنص على نقل ملكية شركة توال وملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمار والتي تمتلك وتشغل 8,069 برج اتصالات في السعودية ومملوكة لكل من الصندوق والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة تحت ملكية كيان جديد "شركة البنى الرقمية".

تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة لتيس الذهبية للاستثمار "100% Value Enterprise " بمبلغ 3.03 مليار ريال على أساس تقريبا في رأسمال شركة البنى الرقمية وذلك للمحافظة على ملكيتها بنسبة 43.06%.

سيكون المقابل النقدي المدفوع لصالح استبعاد أرصدة النقد والديون، وستقوم "إس تي سي" بضخ مبلغ 533 مليون ريال وفقا لآلية حسابات إتمام الصفقة.

يشار إلى أن هناك عددا من الشروط التي يجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة، كموافقة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إضافة إلى شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية.

ووفقا لبيان الشركة تقع الاتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، ويعتبر الصندوق طرف ذو علاقة حيث أنه من كبار مساهمي "إس تي سي" بنسبة ملكية 64%، ولأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور خالد بياري، ويزيد الحميد، و رانيا نشار، وأردنت راوتينبيرق، وسانجاي كابور مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين عن الصندوق.