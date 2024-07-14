مانشيني وجيسوس وجيرارد يقتحمون قائمة المدربين الأكثر أجرا في العالم

اقتحم الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، والبرتغالي خورخي جيسوس مدرب نادي الهلال بطل روشن السعودي، والإنجليزي ستيف جيرارد مدرب فريق الاتفاق قائمة المدربين الأعلى أجورا ورواتب في العالم في 2024، وفقا لتقرير موقع GIVEMESPORT.

و ضمت القائمة التي تصدرها الأرجنتيني دييجو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد، 15 مدربا عالميا.

وقال التقرير الذي يصدر عادة قبل بداية انطلاق المنافسات الكروية للموسم الجديد، إن دييجو سيموني الذي نجح في الإطاحة ببرشلونة وريال مدريد في مناسبتين مختلفتين ليرفع لقب الدوري الإسباني، يتحصل على راتب سنوي قدره 30 مليون جنيه استرليني، وقد مدد النادي عقده حتى 2027، ويعد مرتب أعلى بكثير مما يحصل عليه الإسباني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وأوضح التقرير أن من بين المديرين البارزين الآخرين في القائمة الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، والإنجليزي جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، والبرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي.

ويبين التقرير أن البرتغالي خورخي جيسوس يتمتع بمسيرة إدارية طويلة ومتنوعة، وجاء نجاحه الأكبر مع بنفيكا عندما فاز بلقب الدوري ثلاث مرات ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي مرتين، ويتقاضى جيسوس الذي يحتل المركز التاسع في القائمة أجرا بنحو ثمانية ملايين جنيه استرليني، ومن إنجازته مع الفريق الهلالي الحصول على كأس السوبر السعودي 2023، وكأس الملك، والدوري السعودي للمحترفين، متجاوزا علامة 100 هدف لهذا الموسم وأنهى الموسم برصيد 96 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه النصر.

ويأتي عقب جيسوس لويس أنريكو مدرب برايس سان جيرمان في المركز العاشر براتبه قدره 7.5 مليون جنيه استرليني، أما الإنجليزي ستفين جيرارد مدرب الاتفاق فيتحصل على راتب قدره 15.2 مليون جنيه استرليني سنويا، ويحتل المركز الرابع في القائمة.

أما الإيطالي روبرتو مانشيني الذي تم تعيينه مدربا للمنتخب السعودي في أغسطس 2023 بموجب عقد يمتد حتى 2027، فيتحصل على رابت قدره 25 مليون جنيه استرليني ويحتل المركز الثاني عالميا في تصنيف المدرب في الأجرة.

ويشير التقرير إلى أن من أبرز المدربين في قائمة تصنيف أفضل مدربين في الأجور عالمية الإسباني بيب جورديلا براتب قدره 20 مليون جنيه استرليني، ويحتل المركز الثالث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فيحتل المركز الخامس في القائمة براتب قدره 9.6 مليون جنيه استرليني، ويليه في المركز السادس إيرك تن مدرب مانشستر يونايتد براتب قدره تسعة ملايين استرليني، ثم الإيطالي سيمون إنيزاجي مدرب إنتر ميلان براتبه قدره 8.8 مليون جنيه استرليني.

ويأتي مدربي منتخبي إنجلترا وألمانيا في المركزين الـ14 والـ15 براتبين قدرهما أربعة ملايين و3.8 مليون جنيه استرليني.

ويلاحظ في التصنيف أن هناك خمس مدربين جاءوا من الدوري الإنجليزي وهم: مدربو مانشستر سيتي ويونايتد وأرسنال وليفربول وتونتهام، إضافة إلى مدرب إنجلترا وبالتالي يصبحون ستة مدربين على صعيد الكرة الإنجليزية، بينما على صعيد الكرة السعودية ثلاثة مدربين ومن الدوري الإسباني مدربان والصعيد الألماني والدوري الإيطالي مدرب واحد.