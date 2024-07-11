أرباح "جرير" التقديرية للربع الثاني ترتفع 9.8% بدعم تحسن المبيعات

ارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق "جرير" التقديرية للربع الثاني بنسبة 9.8 % لتسجل 171.1 مليون ريال بدعم من تحسن مبيعات الهواتف الذكية والكمبيوتر وألعاب الفيديو، مقارنة بأرباح 155.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة وفقا لبيانها على "تداول" اليوم الخميس إن الارتفاع يعود إلى ارتفاع مبيعات عدة أقسام وفي مقدمتها أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر وألعاب الفيديو ما أدى إلى ارتفاع إجمالي المبيعات بنسبة 8.8 %.

مشيرة إلى أن هوامش الربحية قد شهدت استقرارا نسبيا على مستوى المبيعات ككل مع ثبات تكاليف التشغيل المباشرة برغم زيادة المبيعات ما أدى الى زيادة في إجمالي الربح بنسبة أعلى من نسبة زيادة المبيعات.

وعلى الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق وزيادة المصروفات العمومية والادارية فقد أدت الزيادة في إجمالي الربح وزيادة الإيرادات الأخرى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 9.8 %.