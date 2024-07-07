حراك سعودي لدعم صناعة السينما تقوده هيئة الترفيه عبر صندوق بيج تايم

يشهد قطاع صناعة الأفلام في السعودية، حراكا متسارعا وتحولات كبيرة تقودها الهيئة العامة للترفيه عبر إطلاق عديدا من المبادرات التي تدفع الصناعة للصدارة عربيا وعلى المستوى العالمي، ولعل آخر وأهم تلك المبادرات صندوق "بيج تايم".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن تفاصيل دعم ورعاية صندوق «بيج تايم» وهيئة الترفيه لعدد من الأفلام والمسلسلات الضخمة، من أجل الوصول بها إلى العالمية.

وجاء الإعلان من آل الشيخ عبر منصة (x) في مقطع فيديو مصور لبرنامج «الحكاية»، الذي حل فيه ضيفا مع المقدم عمرو أديب، عن دعم ورعاية صندوق (بيج تايم) وهيئة الترفيه لعدد من الأفلام والمسلسلات والإنتاجات الضخمة.

وأضاف: "أصبح لدينا ثلاثة فنانين وصلوا إلى أعلى عائد أجر سيسجل في تاريخ الوطن العربي وهم أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز وأحمد عز"، مؤكدا في البرنامج الذي بثته قناة MBC مصر، أن رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تقضي بأن يكون خلف كل المشاريع شباب سعوديون يتعلمون في كل تخصص بحيث يكون هناك جيش سعودي في صناعة المحتوى بعد سنتين أو ثلاثة على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.

وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تستهدف استقطاب أفضل الكفاءات التي تسهم في رفع الناتج المحلي وتعزز الاقتصاد، مثنيا على الشراكة مع مصر في عالم الإنتاج والسينما، والتي قدمت خبرات كبيرة في الترفيه والسياحة، مشيرا إلى أن مصر لديها خبرة فنية وباع طويل في الترفيه والسينما شكلت ركيزة عربية هامة.

وشدد آل الشيخ عبر برنامج "الحكاية" أن عهد خادم الحرمين وولي عهده، قد جعل التغيير يشمل كل مناحي الحياة في المملكة، وقد أسس هذا للعديد من المشاريع الهامة وقدم فضاءات عربية وعالمية للاستثمار والترفيه، نقلت المملكة إلى المراكز الأولى عالميًا في السياحة والترفيه وجودة الحياة.

وأشار إلى أن كل التجارب في تقديم الحضارة الفرعونية في العالم العربي لم ترتقِ للمستوى المطلوب، وأن الكثير من الأعمال شابها تزوير للحضارة الفرعونية، معربًا عن أمنيته بتنفيذ مشروعين الأول فيلم عن الحضارة الفرعونية والثاني عن الملك فاروق.

بدوره قال لـ "الاقتصادية" مشل السهلى مخرج ومنتج سعودي، إن مبادرة هيئة الترفيه تسهم في إحداث نقله كبيرة في صناعة الإنتاج الفني المحلي و العربي، مبينا أنها ستدعم الإنتاج السينمائي العربي وترفع مستوىى دعم المواهب الفنية، والاستثمار في القطاع بحراك فني وإنتاجي.

وأكد أن النمو المتسارع في صناعة الأفلام دليل يعكس الطلب المتزايد على الأعمال السينمائية التي تحاكي الثقافة واللغة المحلية، في ظل تنامي دور شبكات البث الرقمي التي تأتي منافسا قويا للسينمات التقليدية التي تعزز من استهلاك المحتوى المرئي.

أما الفنان بدر اللحيد فيرى أن خطوة دعم ورعاية صندوق «بيج تايم» وهيئة الترفيه لعدد من الأفلام والمسلسلات الضخمة، من أجل الوصول بها إلى العالمية تعد نقلة تاريخية لن تُنسى في صناعة الأفلام السعودية والعربية نحو العالمية.

وقال لـ"الاقتصادية": "نحن كفنانين وممثلين سعوديين نفخر بهذا الإنجاز والدعم ونعتز بدعم هيئة الترفيه ممثلة برئيسها المستشار تركي آل الشيخ على حرصه لصناعة سينما محلية عالمية.

يذكر أن "ميفك كابيتال" قد أعلنت خلال الشهر الجاري إطلاق "الصندوق السعودي للأفلام" أول صندوق استثماري في القطاع بالشراكة مع "رؤى ميديا فينتشرز "، بميزانية إجمالية بلغت 375 مليون ريال، يستثمر منها الصندوق الثقافي بنسبة 40%، وسط نمو متوقع لسوق الإنتاج السنيمائي يتجاوز 25 %، وذلك ضمن جهود الصندوق في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية القطاع.

كما يعد "الصندوق السعودي للأفلام" خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الإنتاجات المحلية ذات المستوى العالمي ويمثل أول مبادرة استثمارية للصندوق الثقافي، وبالشراكة مع "ميفك كابيتال" لإدارة الصندوق و"رؤى ميديا فنتشرز" الشريك الفني، وترتكز الشراكة على تعزيز التعاون الدولي مع كبرى الإستديوهات العالمية، وتقديم محتوى يعكس الثقافة السعودية وقيمتها.