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منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والباحثين والمتميزين في عدة مجالات

منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والباحثين والمتميزين في عدة مجالات
الرياض : واس
  • الخميس 4 يوليو 2024 9:30 مساء
  • حدثت فى الخميس 4 يوليو 2024 9:58 مساء

وافق المقام السامي اليوم، على منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، وذلك في ضوء الأمر الملكي القاضي بمنح الجنسية السعودية للكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين، وفقا لـ "واس".

ويأتي ذلك امتدادًا لاهتمام السعودية باستقطاب أبرز الكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة ممن تشكل مجالاتهم إضافة نوعية لجهود التنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والابتكار في المملكة، حيث سبق أن صدرت موافقة المقام السامي الكريم على منح الجنسية السعودية لعدد من المتميزين في هذه المجالات في ربيع الآخر من العام 1443 هجري.

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