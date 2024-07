"سبكيم" توقع عقود توسعة مصنع خلات فينيل الإيثلين بقيمة 187 مليون دولار

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اليوم ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء لغرض توسعة مصنع خلات فينيل الإيثلين التابع للشركة العالمية للبوليمرات (ضمن الشركات التابعة لسبكيم مع SGC E&C Co., Ltd. and SGC ARABIA COMPANY LIMITED، بتكلفة بلغت 187 مليون دولار أمريكي.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإضافية للمصنع 70,000 طن - عالي الدرجة – و سوف تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية بعد التوسعة نحو 290,000 طن سنويا، بينما تبلغ مدة العقد 40 شهرا.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي على نتائجها بعد اكتمال المشروع بحلول الربع الرابع من عام 2027.

يذكر أن المشروع يعكس جهود شركة سبكيم لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة. حيث يستخدم منتج خلات فينيل الإيثلين - عالي الدرجة – في صناعات متعددة تشمل تصنيع مستوعبات خلايا توليد الطاقة الشمسية، المواد اللاصقة المذابة حراريا و غيرها من الاستخدامات الأخرى.