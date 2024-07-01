إطلاق أول وحدة توربينات غازية تابعة لـ "جنرال إلكتريك السعودية"

أطلقت اليوم أول وحدة توربينات غازية H-Class تابعة لشركة جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في منشأة الشركة في الدمام بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وينتج مصنع GESAT من 8 إلى 10 وحدات سنويا، بينما تبلغ نسبة العاملات والعاملين السعوديين في المصنع 65 % من إجمالي العاملين، منهم 11 % من السيدات.

"جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" هي مشروع مشترك بين شركتي دسر و"جنرال إلكتريك" لتصنيع توربينات الغاز عالية الأداء ومكوِّناتها في المملكة، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائيَّة في المملكة العربيَة السعودية.

وتدعم شركة "جنرال إلكتريك"، تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، في المملكة منذ أكثر من 90 عاماً،وأسست، قبل ما يزيد على عشرة أعوام،مجمع الصناعة وتقنيات الطاقة في الدمام، تماشيًا مع خطط النمو الطموحة في المملكة.

وتشمل إسهامات جنرال إلكتريك في قطاع الطاقة السعودي شركة "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة"، التي تعمل على تصنيع التوربينات الغازية القادرة على العمل بالحمل الثقيل ومكوناتها، وتدعم جهود توطين القطاع الصناعي في السعودية، ومركز جنرال إلكتريك للتميز في إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يُذكر أن "جنرال إلكتريك"بذلت جهوداً حثيثة لصقل مهارات ومواهب الكفاءات السعودية، وتطوير سلاسل التوريد الداعمة لها في السعودية، حيث تشكل الأيدي العاملة السعودية أكثر من 60% من إجمالي عدد الموظفين في مجمع جنرال إلكتريك للصناعة وتقنيات الطاقة، الذي يتعامل مع مئات الموردين السعوديين.