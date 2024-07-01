عمومية "أسمنت المدينة" توافق على تحويل 211 مليون ريال إلى رصيد الأرباح المبقاة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت المدينة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي الذي يتجاوز 211.1 مليون ريال إلى رصيد الأرباح المبقاة.

وذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد في مقر الشركة بالرياض نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، وكانت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني 32.01 %.

ووافقت الجمعية على على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ديسمبر 2023، وصرف 1.4 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.