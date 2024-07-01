تعليق تداول سهم "تهامة للإعلان والعلاقات العامة" لعدم إعلانها قوائم الربع الأول

أعلنت تداول السعودية اليوم تعليق تداول سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الإثنين، وذلك نظرا لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31-03-2024 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية .

ويستأنف تداول سهم الشركة لمدة 20 جلسة تداول ابتداء من غدا الثلاثاء، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الإثنين الموافق 29 يوليو.

وأكدت "تداول" أنه في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو حتى إعلانها عن القوائم المالية.