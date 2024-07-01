أنت هنا

  • الشركات
  • "زين السعودية" توزع 449.3 مليون ريال على المساهمين عن 2023

"زين السعودية" توزع 449.3 مليون ريال على المساهمين عن 2023

"زين السعودية" توزع 449.3 مليون ريال على المساهمين عن 2023
«الاقتصادية» من الرياض
  • الاثنين 1 يوليو 2024 8:45 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 1 يوليو 2024 10:35 صباحا

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة زين السعودية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 449.3 مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023، بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد، التي تمثل 5 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
وكانت الجمعية قد عقدت أمس الأحد في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 60.77 %.
كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم، وصرف مبلغ 3.3 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
وفي قرار آخر وافقت الجمعية العامة لشركة زين السعودية على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي الذي يتجاوز 203 ملايين ريال إلى حساب الأرباح المبقاة.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

إطلاق أول وحدة توربينات غازية تابعة لـ "جنرال إلكتريك السعودية"

1 يوليو 2024
الشركات

عمومية "بوبا العربية" تقر توزيع 600 مليون ريال على المساهمين عن 2023

1 يوليو 2024
الشركات

عمومية "أسمنت المدينة" توافق على تحويل 211 مليون ريال إلى رصيد الأرباح المبقاة

1 يوليو 2024
الشركات

تعليق تداول سهم "تهامة للإعلان والعلاقات العامة" لعدم إعلانها قوائم الربع الأول

1 يوليو 2024
الشركات

"السعودي للاستثمار" ينفي دخوله في محادثات استحواذات أو اندماجات مع أي طرف

1 يوليو 2024
الشركات

"قمة السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "سوق الكربون الطوعي" التابعة لصندوق الاستثمارات

1 يوليو 2024