"زين السعودية" توزع 449.3 مليون ريال على المساهمين عن 2023

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة زين السعودية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 449.3 مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023، بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد، التي تمثل 5 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وكانت الجمعية قد عقدت أمس الأحد في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 60.77 %.

كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم، وصرف مبلغ 3.3 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

وفي قرار آخر وافقت الجمعية العامة لشركة زين السعودية على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي الذي يتجاوز 203 ملايين ريال إلى حساب الأرباح المبقاة.