مجلس إدارة "أكاديمية التعلم" يقرر الانتقال إلى السوق الرئيسة

وافق مجلس إدارة شركة أكاديمية التعلم على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسة (تاسي).

وكانت الموافقة على القرار قد صدرت الخميس الماضي الموافق 27 يونيو.

ويخضع الانتقال لموافقة السوق، وشروط استيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

وأكدت الشركة في بيان على "تداول" أنها ستعلن أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.

من جانبها أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة أكاديمية التعلم، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد.