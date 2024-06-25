"الرياضة" تطرح مناقصة ترميم وتشغيل مبنى صالة البولينج في الرياض

أعلنت وزارة الرياضة طرح فرصة استثمارية لتطوير وتشغيل المركز العالمي للبولينج والصالة الملحقة به في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وذلك عن طريق منصة "فرص".

وأوضحت "فرص" أن المناقصة تتضمن ترميم وتشغيل وصيانة مبنى صالة البولينج ومركز للفنون القتالية والمبنى الملحق "صالة متعددة الاستخدامات، وتبلغ مساحته 10.384 متر مربع" بعقد مدته 15 عاما.

وكشفت الوزارة أنها حددت يوم الـ 29 من أغسطس المقبل موعدا لفتح المظاريف، وأنها حددت تسع مستندات إجبارية، هي: سجل تجاري ساري المفعول، الرقم الضريبي، نموذج العطاء الأصلي المرفق بالكراسة، شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول، شهادة الاشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول، شهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة الالتزام بالسعودة، الضمان البنكي، والعطاء الفني.