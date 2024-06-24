"آب ستور" يعرض "أبل" لغرامات ضخمة من الاتحاد الأوروبي

فتحت المفوضية الأوروبية الباب اليوم الإثنين أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على شركة أبل الأمريكية عادة في رأي تمهيدي أن متجر التطبيقات "آب ستور" لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

ورأت المفوضية في بروكسل في "رأي تمهيدي"، أن قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين.

وهذا الرأي الذي نشر في بيان هو الأول في إطار قواعد المنافسة الجديدة التي اعتمدها نظام الأسواق الرقمية وباتت ملزمة منذ الـ7 من مارس.

وأتى بعد مباشرة تحقيق في 25 مارس. وأمام أبل الآن إمكانية ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها باطلاعها على الملف. ويمكن للمجموعة الأمريكية أن ترد خطيا على الخلاصات الأولية. وفي حال تأكدت الاستنتاجات، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس 2025.

وقد تفرض على أبل حينها غرامة يمكن أن تصل إلى 10 % من إيراداتها العالمية ولاحقا إلى 20 % في حال الانتهاك المتكرر.

وكانت المجموعة الأمريكية العملاقة سجلت إيرادات قدرها 383 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 التي انتهت في سبتمبر الماضي.

وبموجب نظام الأسواق الرقمية يجب أن تتمكن الشركات التي توزع تطبيقاتها عبر متجر آب ستور التابع لأبل، مجانا من إبلاغ زبائنها بإمكانات شراء بديلة أقل كلفة وأن توجههم إلى عروضها والسماح لهم بالقيام بعمليات شراء على ما أوضحت المفوضية.

وترى بروكسل أن الأمر لا يحصل راهنا مع أبل بسبب الشروط التجارية التي تفرضها المجموعة على مطوري التطبيقات. وهذا الخلاف قائم منذ فترة طويلة بين العملاق الأمريكي والمفوضية الأوروبية التي تسهر على احترام شروط المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

ولأسباب مماثلة فرضت المفوضية على أبل ومقرها في كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غرامة قدرها 1,8 مليار يورو في مطلع مارس في ختام تحقيق بوشر في يونيو 2020 بعد شكوى تقدمت بها منصة سبوتيفاي للبث التدفقي الموسيقي.

واستأنفت أبل التي تؤكد أنها لم ترتكب أي مخالفة، القرار أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لالغاء العقوبة.

وقال تييري بروتون المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية نحن عازمون على استخدام كل الأدوات الواضحة والفعالة التي يوفرها نظام الأسواق الرقمية لنضع سريعا حدا لهذا المسلسل المتواصل منذ سنوات طويلة جدا.