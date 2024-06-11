أنت هنا

  • الشركات
  • "سنتريون أكويزشن" الأمريكية تحدد سعر الطرح العام الأولي بـ 10 دولارات للسهم

"سنتريون أكويزشن" الأمريكية تحدد سعر الطرح العام الأولي بـ 10 دولارات للسهم

"سنتريون أكويزشن" الأمريكية تحدد سعر الطرح العام الأولي بـ 10 دولارات للسهم
واشنطن : د ب ا
  • الثلاثاء 11 يونيو 2024 8:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:52 صباحا

أعلنت شركة "سنتريون أكويزشن كورب" الأمريكية للاستثمار المالي سعر الطرح العام الأولي لـ 25 مليون سهم من أسهمها بمقدار 10 دولارات للوحدة الواحدة.

وسيتم إدراج وحدات الشركة على مؤشر ناسداك جلوبال ماركت وسيجري تداولها تحت رمز "أيه.إل.إف.يو.يو" ابتداء من اليوم. وتتكون كل وحدة من سهم واحد عادي من الفئة أيه ونصف أمر شراء أسهم قابل للاسترداد. ويتيح كل أمر شراء قابل للاسترداد لحامله شراء سهم واحد من الفئة أيه بسعر 11.50 دولار.

وسيتم تنفيذ أوامر الشراء الكاملة فقط. وبمجرد بدء تداول الأوراق المالية المكونة من الواحدات بشكل منفصل، فمن المتوقع إدراج أسهم الفئة أيه للشركة على مؤشر ناسداك تحت رمز "أيه.إل.إف" وأوامر الشراء القابلة للاسترداد تحت رمز "أيه.إل.إف.يو.دبليو". ومن المتوقع انتهاء العرض غدا الأربعاء.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

إدراج أسهم سماسكو في "تاسي" غدا الأربعاء بحدود تذبذب 30 %

11 يونيو 2024
الشركات

عمومية "أسمنت القصيم" تقر زيادة رأس المال 22.8 % للاستحواذ على "أسمنت حائل"

11 يونيو 2024
الشركات

"أكوا باور" توصي بزيادة رأس المال 7.12 مليار ريال لدعم إستراتيجيتها الجديدة للنمو

11 يونيو 2024
الشركات

5 صفقات خاصة على 6.1 % من أسهم "الآمار" بأقل سعر في تاريخ الشركة

10 يونيو 2024
الشركات

عمومية "ساسكو" تقر زيادة رأس المال 16.7 % وتوزيع أرباح إضافية عن 2023

10 يونيو 2024
الشركات

إم آي إس توقع عقدا لتأجير مركز بيانات بقيمة تفوق 50 % من إيراداتها في 2023

9 يونيو 2024