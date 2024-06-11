"سنتريون أكويزشن" الأمريكية تحدد سعر الطرح العام الأولي بـ 10 دولارات للسهم

أعلنت شركة "سنتريون أكويزشن كورب" الأمريكية للاستثمار المالي سعر الطرح العام الأولي لـ 25 مليون سهم من أسهمها بمقدار 10 دولارات للوحدة الواحدة.

وسيتم إدراج وحدات الشركة على مؤشر ناسداك جلوبال ماركت وسيجري تداولها تحت رمز "أيه.إل.إف.يو.يو" ابتداء من اليوم. وتتكون كل وحدة من سهم واحد عادي من الفئة أيه ونصف أمر شراء أسهم قابل للاسترداد. ويتيح كل أمر شراء قابل للاسترداد لحامله شراء سهم واحد من الفئة أيه بسعر 11.50 دولار.

وسيتم تنفيذ أوامر الشراء الكاملة فقط. وبمجرد بدء تداول الأوراق المالية المكونة من الواحدات بشكل منفصل، فمن المتوقع إدراج أسهم الفئة أيه للشركة على مؤشر ناسداك تحت رمز "أيه.إل.إف" وأوامر الشراء القابلة للاسترداد تحت رمز "أيه.إل.إف.يو.دبليو". ومن المتوقع انتهاء العرض غدا الأربعاء.