بدء اكتتاب المؤسسات في "أرامكو" أضخم طرح ثانوي في المنطقة

تسعى الحكومة السعودية إلى جمع أكثر من 12 مليار دولار من بيع حصة إضافية من أسهمها في شركة أرامكو، كأكبر طرح ثانوي في المنطقة.

وبدأ اليوم اكتتاب المؤسسات في 1.39 مليار سهم في أرامكو، أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، ويستمر حتى 6 يونيو الجاري، حيث تطرح الشركة 1.545 مليار سهم بنطاق سعري بين 26.7 و29 ريال للسهم، وسيتم تخصيص 10 % من الاكتتاب للأفراد بواقع 154.5 مليون سهم، يتم الاكتتاب فيها لمدة 3 أيام، بدءا من الغد 3 يونيو.

وأظهرت وثيقة أنه إذا تحدد السعر النهائي بأقل من سعر السهم المقرر عند 29 للأفراد سيتم رد الفرق للمكتتبين مع رد الفائض.

وضمنت الحكومة السعودية للأفراد الاكتتاب في الطرح الثانوي لشركة أرامكو بسعر أقل من السعر المتداول في السوق أو إعادة أموالهم إليهم، حيث إنه في حال جاء السعر النهائي للطرح أقل من سعر السهم في السوق يوم 6 يونيو (أخر يوم لبناء سجل الأوامر للمؤسسات)، سيتم إعادة أموال المكتتبين بالكامل ولن يتم تخصيص أي أسهم لاكتتاب الأفراد.

عائد التوزيع

وكانت أرامكو، أعلنت عزمها توزيع 466 مليار ريال (124 مليار دولار) على مساهميها عن 2024.

ويرفع هذا التوزيع عائد التوزيع النقدي عن العام الجاري إلى 6.6 % مقارنة بآخر إغلاق للسهم الخميس عند 29 ريالا للسهم الحالي.

ويفوق هذا العائد شركات الطاقة الكبرى عالميا التي يقل عائد توزيعها النقدي عن 5 % عن آخر 12 شهرا، وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".

تقييم الشركة

وستراوح قيمة الشركة وفق النطاق السعري للطرح الثانوي بين 6.46 و7.02 تريليون ريال.

ويفوق هذا التقييم قيمة الشركة البالغة 6.4 تريليون عند طرح حصة منها للاكتتاب العام في 2019، رغم أن سعر الطرح وقتها كان 32 ريالا، أي أعلى من النطاق السعري للطرح الثانوي.

الطرح الثانوي

وتتم الطروحات الثانوية في السعودية بعد الحصول على إعفاء من الجهة التنظيمية، حيث من شأن القواعد الجديدة أن تضفي طابعا رسميا عليها، لتشجيع مزيد من مثل هذه الصفقات.

وفي نهاية العام الماضي، اقترحت هيئة السوق المالية السعودية إطارا تنظيميا للطروحات الثانوية للمساعدة في تعزيز السيولة وزيادة وزن السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة، وفتحت الباب لتلقي الآراء حتى شهر ديسمبر الماضي، لكنها لم تصدر قواعدها بعد.

وتسعى الهيئة إلى إقرار تلك الطروحات لزيادة جاذبية السوق للمستثمرين عبر زيادة عدد أسهم الشركات المدرجة القابلة للتداول، وزيادة وزن السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة، كما يؤدي ذلك إلى تنوع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية، وفق ما ذكرته في وقت سابق.

ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارجها المؤهلة، وفقا للقواعد، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وستجرى عملية الطرح خارج السعودية وفقا للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته "قانون الأوراق المالية الأمريكي".

وعينت الشركة كل من إم. كلاين آند كومباني وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي كمستشارين ماليين مستقلين بخصوص الطرح "المستشارون الماليون المستقلون". وتعيين كل من سيتي جروب العربية السعودية وجولدمان ساكس العربية السعودية وإتش إس بي سي العربية السعودية وشركة جي بي مورجان العربية السعودية وميريل لينش المملكة العربية السعودية وشركة مورجان ستانلي السعودية وشركة الأهلي المالية كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح "المنسقون الدوليون".

وتعيين كل من شركة الراجحي المالية وشركة الرياض المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح، ويشار إليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين بـ"مديري سجل الاكتتاب".

وتم تعيين شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب للطرح. كما تم تعيين كل من البنك السعودي الأول (ساب) ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي كجهات مستلمة بخصوص الطرح. كما تم تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية كمدير الاستقرار السعري للطرح "مدير الاستقرار السعري".