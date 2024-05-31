إنشاء مصنع جديد لأشباه الموصلات بـ 5 مليارات يورو في إيطاليا

من المقرر أن تصبح مدينة "كاتانيا" الإيطالية، مقرا لمنشأة تصنيع جديدة لشركة "إس.تي.ميكروإلكترونيكس" وهي شركة أشباه موصلات كبرى.

ومن المقرر أن يبدأ المصنع الإنتاج في عام 2026، وسيخصص لإنتاج رقائق كربيد السيليكون، مقاس 200 ملليمتر بكميات كبيرة.

وسيتم بناء المصنع بموجب برنامج استثماري للشركة لعدة سنوات بقيمة 5 مليارات يورو (5.42 مليار دولار)، بما في ذلك دعم بقيمة ملياري يورو، قدمته الحكومة الإيطالية، في إطار قانون الرقائق في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في السابق على تدابير مساعدة حكومية إيطالية، بقيمة ملياري يورو، كمنحة مباشرة لشركة "إس.تي.مايكروإليكترونيكس" لدعم بناءوتشغيل منشأة تصنيع أشباه الموصلات.

كان وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو قد صرح في الشهر الماضي بأن بلاده تعتزم استثمار نحو 10 مليارات يورو في صناعة أشباه الموصلات على مدار العام الجاري، لتصبح إحدى أكبر منتجي الإلكترونيات الدقيقة في أوروبا.

وقبل ذلك بشهر، أعلن أورسو عن استثمار بقيمة 3.2 مليار يورو (3.4مليار دولار) من شركة "سيليكون بوكس" السنغافورية لبناء مصنع رقائق إلكترونية شمالي البلاد.