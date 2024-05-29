شركة "أوبن أيه آي" تعلن تشكيل لجنة إشراف جديدة

أعلنت شركة "أوبن أيه آي"، مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي"، عن تشكيل لجنة إشراف جديدة، في حين أثارت استقالة مسؤولين فيها مخاوف بشأن رغبتها في الحد من المخاطر التي يحتمل أن تنجم عن الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة أن اللجنة التي سيكون مدير الشركة سام ألتمان أحد أعضائها، يفترض أن تباشر العمل عندما تبدأ "أوبن أيه آي" بتدريب نموذجها الجديد من الذكاء الاصطناعي الذي يتوقع أن تتجاوز قدراته "تشات جي بي تي 4" الحالي.

وقالت الشركة في بيان "فخورون بإنشاء وتوفير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة من حيث القدرات والسلامة. وفي هذه المرحلة المهمة، نرحب بإيجابية بالنقاش الواسع" الذي تثيره.

وينبغي على اللجنة التي ستتألف من أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومسؤولين فيها، أن تعمل خلال الايام التسعين المقبلة، على تقييم وتعزيز مسألة السلامة والعمليات الراهنة المتعلقة بتطوير ذكاء اصطناعي متقدم.

وأكدت "أوبن أيه آي" أنها ستتلقى نصائح من متخصصين خارج الشركة خلال هذه الفترة، ومن بينهم مدير الأمن السيبراني السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي روب جويس، والمسؤول السابق في وزارة العدل جون كارلن.

وستقيم اللجنة أيضا بروتوكولات السلامة الموجودة أصلا فيها وستقدم توصيات بشأن أي تحسينات أو إضافات ممكنة.

وفي نهاية الأشهر الثلاثة، سيعرض تقرير اللجنة على مجلس الإدارة قبل نشره.