أنت هنا

  • التكنولوجيا
  • «الإعلام» توقع مذكرة تفاهم مع «مايكروسوفت» في مجالات الذكاء الاصطناعي

«الإعلام» توقع مذكرة تفاهم مع «مايكروسوفت» في مجالات الذكاء الاصطناعي

«الإعلام» توقع مذكرة تفاهم مع «مايكروسوفت» في مجالات الذكاء الاصطناعي
الرياض: واس
  • الثلاثاء 28 مايو 2024 5:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 28 مايو 2024 5:33 مساء

وقعت وزارة الإعلام، في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العربية المحدودة في عدد من مجالات التعاون.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور عبدالله المغلوث مساعد وزير الإعلام، وزياد منصور نائب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ومثل وزارة الإعلام في توقيع المذكرة المشرف العام على التحول الرقمي وتقنية المعلومات المشرف العام على الأمن السيبراني المهندس باسم الحازمي، فيما مثل الشركة رئيس مايكروسوفت العربية تركي باضريس.

واشتملت أوجه التعاون على تطوير الجوانب التقنية في مجالات تحليل البيانات، والتعلم الذاتي، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمان والخصوصية، وحلول تطوير البرامج والخدمات المختلفة؛ لرفع جودة المحتوى الإعلامي المحلي، ومواكبة التحولات العالمية لخدمة أهداف وزارة الإعلام المستقبلية.

وتهدف المذكرة إلى الارتقاء بمجال القطاع الإعلامي في السعودية، وتمكينه من المساهمة في الاقتصاد المحلي، والاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة في مجال الإعلام.
 

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

التكنولوجيا

التكنولوجيا

1215 شركة تقنية في السعودية تقدم أكثر من 230 منتجا رقميا

28 مايو 2024
التكنولوجيا

"أبل" تضع عوائق أمام متاجر التطبيقات

28 مايو 2024
التكنولوجيا

تحسن أداء الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت في السعودية 40 % خلال الربع الأول من 2024

27 مايو 2024
التكنولوجيا

464.2 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي في السعودية خلال 2023

26 مايو 2024
التكنولوجيا

طموحات أوزبكستان التكنولوجية تجذب اهتمام الشركات اليابانية

26 مايو 2024
التكنولوجيا

منصة "إكس" تخفي خيار الإعجاب للحفاظ على خصوصية المستخدمين

26 مايو 2024