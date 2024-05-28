«الإعلام» توقع مذكرة تفاهم مع «مايكروسوفت» في مجالات الذكاء الاصطناعي

وقعت وزارة الإعلام، في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العربية المحدودة في عدد من مجالات التعاون.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور عبدالله المغلوث مساعد وزير الإعلام، وزياد منصور نائب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ومثل وزارة الإعلام في توقيع المذكرة المشرف العام على التحول الرقمي وتقنية المعلومات المشرف العام على الأمن السيبراني المهندس باسم الحازمي، فيما مثل الشركة رئيس مايكروسوفت العربية تركي باضريس.

واشتملت أوجه التعاون على تطوير الجوانب التقنية في مجالات تحليل البيانات، والتعلم الذاتي، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمان والخصوصية، وحلول تطوير البرامج والخدمات المختلفة؛ لرفع جودة المحتوى الإعلامي المحلي، ومواكبة التحولات العالمية لخدمة أهداف وزارة الإعلام المستقبلية.

وتهدف المذكرة إلى الارتقاء بمجال القطاع الإعلامي في السعودية، وتمكينه من المساهمة في الاقتصاد المحلي، والاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة في مجال الإعلام.

