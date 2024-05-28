حزب العمال يضع الاستقرار الاقتصادي في قلب برنامجه الانتخابي

قال حزب العمال البريطاني المعارض اليوم إنه يعطي الأولوية للاستقرار الاقتصادي إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة في الرابع من يوليو، وقالت وزيرة السياسة المالية بالحزب إنها ستركز على تحفيز الشركات الناجحة.

ولم يصدم حزب العمال أحزاب المعارضة فحسب، بل حزب المحافظين الذي يتزعمه بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، وأخبر الناخبين مرارا وتكرارا أن بإمكانهم الثقة في "حزب متغير" ليحكم.

وأضاف الحزب إنه وحده قادر على توفير الاستقرار اللازم للاستثمار، ودعم حجته برسالة دعم موقعة من أكثر من 100 من قادة الأعمال.

وقالت راشيل ريفز، رئيسة السياسة المالية في حزب العمال، أمام جمهور في مصنع رولز رويس: "الاستقرار والاستثمار والإصلاح - ستسمعون مني هذه الكلمات الثلاث كثيرا لأنها مكونات خطة حقيقية للمستقبل".

وذكرت قائلة "حزب العمال هذا هو الحزب الطبيعي للشركات البريطانية"، مضيفة أن بيان حزب العمال - جدول أعماله للحكومة - سيحمل بصمة سنوات من التعامل مع الشركات الكبيرة والصغيرة.

وتحرك حزب العمال، الذي يتقدم بنحو 20 نقطة مئوية على المحافظين في الاستطلاعات، نحو الوسط بعد انحرافه نحو اليسار في عهد سلفه جيريمي كوربين. ووصف ريفز الحزب بأنه "مؤيد للعمال ومؤيد للأعمال التجارية".

وقالت إنها فخورة بحصولها على دعم الرؤساء التنفيذيين الحاليين والسابقين في قطاعات التجزئة والإعلان والسفر والتمويل، الذين قالوا في رسالتهم إن حزب العمال أظهر أنه تغير ويجب منحه فرصة لتشكيل المستقبل.

وقالوا "إننا في حاجة ماسة إلى رؤية جديدة للتحرر من الركود الذي حدث في العقد الماضي، ونأمل، من خلال اتخاذ هذا الموقف العام، أن نقنع الآخرين بهذه الحاجة أيضا".

وكان من بين الموقعين رئيس سلسلة متاجر السوبر ماركت في أيسلندا، ورئيس شركة التجزئة "جاي دي سبورت"، ورئيس فرع المملكة المتحدة لشركة الإعلانات العملاقة WPP، والرئيس التنفيذي السابق لشركة صناعة السيارات أستون مارتن ومؤسس شركة رعاية الأطفال.

وردا على ذلك، قال المحافظون إن الشركات تشعر بالقلق إزاء خطط حزب العمال لحماية حقوق العمال، مكررين رسالة الحزب بأن "ريشي سوناك والمحافظين لديهم خطة واضحة يمكن للشركات الاعتماد عليها".

ويقولون إنهم اضطروا إلى توجيه الاقتصاد عبر الصدمات المزدوجة المتمثلة في فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة الذي أعقب الحرب الروسية واسع النطاق لأوكرانيا، وأن الانخفاض الأخير في التضخم يظهر أن الاقتصاد عاد إلى المسار الصحيح.

وبعد بداية مخيبة للآمال للحملة الانتخابية، اقترح سوناك تخفيضات ضريبية لملايين المتقاعدين، وهم القسم من الناخبين الذين من المرجح أن يصوتوا لحزب المحافظين.