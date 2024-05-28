منصة لوجستية لحلول التخزين في السعودية بشراكة بين "الخليج للاستثمار " و"لوجي بوينت"

وقعت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي وشركة لوجي بوينت التابعة لشركة سيسكو القابضة اتفاقية في جدة لإنشاء منصة لوجستية مشتركة توفر حلول تخزين من الدرجة الأولى في جميع أنحاء السعودية في صفقة تجاوزت قيمتها المليار ريال.

وقالت لوجي بوينت إن المشروع المشترك مع شركة الخليج للاستثمار الإسلامي سيعمل على إنشاء بنية تحتية لوجستية جديدة في المدن السعودية الرئيسة، بدءا من الرياض وجدة، حيث ستوفر مرافق التخزين والمناولة كركيزة لشبكة لوجستية متعددة الأصول تخدم الشركات في السعودية.

تعد هذه الشراكة هي ثاني صفقة لوجستية على التوالي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، حيث تدير أصولا بأكثر من 4.5 مليار دولار. في وقت سابق من هذا الشهر، استحوذت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول على حصة أغلبية في منصة العقارات اللوجستية التابعة لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي.

من جانبه قال بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي: "تعزز هذه الشراكة عملياتنا اللوجستية في السعودية لتسهيل التوسع السريع للبنية التحتية للمملكة، ودعم اقتصادها المزدهر. إنها خطوة تطور طبيعية لشركتنا بعد صفقتنا الأخيرة التي استحوذت فيها شركة بروكفيلد على حصة أغلبية في أصولنا اللوجستية في الإمارات ".

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: "يعتبر مشروعنا المشترك أحدث عنصر في إستراتيجية النمو لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي داخل المملكة، والتي تشمل بالفعل ترخيص مصرفي من هيئة السوق المالية لشركة الخليج للاستثمار السعودية، إضافة إلى استحواذ مخابز عماد في جدة خلال الشهرين الماضيين".

فيما قال فاروق شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة لوجي بوينت: "ملتزمون بالاستفادة من خبراتنا في تطوير المناطق والمدن اللوجستية لدفع إستراتيجية توسعنا في قطاع الخدمات اللوجستية".