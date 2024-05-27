تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد في اكتتاب "مياهنا"

شهد اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرح مياهنا في السوق الرئيسة "تاسي" نسبة تغطية بلغت 6.1 مرة، حيث سيحصل كل مكتتب من الأفراد على 10 سهم كحد أدنى.

ووفقا لبيان الفرنسي كابيتال متعهد التغطية عبر "تداول"، سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 11.6 % بناء على مـا طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 11.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وبناء على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 38,622,130 سهم، تمثل ما يعادل 80 % من إجمالي أسهم الطرح.