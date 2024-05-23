تايوان: يمكن تعطيل عمل آلات صناعة الرقائق عن بعد حال نشوب صراع

قال وزير التكنولوجيا التايواني الجديد وو تشينج وين، إنه يمكن تعطيل عمل الآلات الذكية المتصلة بالإنترنت، ومنها آلات صناعة الرقائق، عن بعد حال نشوب صراع في الجزيرة.

وجاء ذلك في معرض رد وو تشينج، الذي باشر الإشراف على قطاع العلوم والتكنولوجيا في إطار إدارة جديدة، على سؤال من عضو برلماني حول تقرير لوكالة بلومبرج يشير إلى أن شركة تصنيع آلات صناعة الرقائق "أيه إس إم إل هولدينج إن في" وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات لديهما القدرة على تعطيل عمل آلات صناعة الرقائق الأكثر تقدما في العالم، عن بعد.

وصعدت الصين اليوم تدريباتها العسكرية حول الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، بعد أيام فقط من تنصيب لاي تشينج - تي رئيسا جديدا لتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي وبنظام ديمقراطي، ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.

وقالت وكالة بلومبرج إن التوترات عبر مضيق تايوان أثارت القلق في الولايات المتحدة ودول أخرى من مغبة التداعيات المترتبة على ذلك على

الاقتصاد العالمي - الذي يعتمد على شركة "تي إس إم سي" في إنتاج الرقائق الأكثر أهمية في العالم.

وقال وو إن "تكنولوجيا تصنيع الرقائق الذكية، اليوم، تتيح لنا تعطيل عمل آلات صناعة الرقائق عن بعد، حيث يمكننا استخدام تكنولوجيا التصنيع

الذكية للتحكم في الآلات عن بعد، بما في ذلك إيقاف عملها، طالما أنها متصلة بالإنترنت".