صندوق الاستثمار الأمريكي "أوك تري" المالك الجديد لنادي إنتر ميلان

قال صندوق الاستثمار الأمريكي "أوك تري كابيتال مانجمنت" اليوم الأربعاء إنه أصبح المالك الجديد لنادي إنتر ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد تخلف المجموعة الصينية القابضة المالكة للنادي عن سداد مستحقات بقيمة 395 مليون يورو.

وأصبح فريق إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في موقف لا يحسد عليه بفعل الديون المتراكمة التي قد تؤدي إلى أزمة حقيقية في النادي.

وكانت مجموعة "سانينج" الصينية حصلت على قرض من صندوق الاستثمار الأمريكي "أوك تري كابيتال مانجمنت" في 2021 عبر وحدة تابعة لها في لوكسمبورج تمكنها من الاستحواذ على النادي الإيطالي. وتم ضمان القرض بحصة الشركة في إنتر ميلان. وبموجب الاتفاق كان لدى "أوك تري" الحق المحتمل في السيطرة على النادي حال التخلف عن السداد.

وقال أليخاندرو كانو من أوك تري: "تركيزنا في المقام الأول على الاستقرار التشغيلي والمالي. لدينا احترام كبير لمجلس إدارة إنتر ميلان". تأسس إنتر ميلان عام 1908 وهو من أشهر أندية كرة القدم الإيطالية وفاز بالدوري 20 مرة.

واشترت "سانينج" حصة أغلبية في النادي في 2016 في واحدة من أبرز الغزوات التي قامت بها شركات صينية لكرة القدم الأوروبية.

ويمثل المبلغ قيمة القرض الذي حصل عليه إنتر ميلان قبل ثلاثة أعوام بعد الفوز بلقب الدوري الإيطالي، يضاف إليه أعباء الفوائد.

وحاول تشانج تمديد أجل السداد والتوصل لحل وسط مع "أوكتري" لكنه لم ينجح في مبتغاه.

وفي عام 2018، استحوذ صندوق "إليوت مانيجمنت" الأمريكي على نادي ميلان الإيطالي بعد أن أخفق المالك السابق لي يونج هونج في سداد جزء من قيمة قرض قبل الموعد النهائي.